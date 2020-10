IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology erhöht seine Kreditlinie auf 2 Milliarden USD

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology erhöht seine Kreditlinie auf 2 Milliarden USD

VANCOUVER, British Columbia, 30. Oktober 2020 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF) - ein auf Kryptowährungszahlungstechnologien spezialisiertes Unternehmen - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Kreditlinie von 1,4 Milliarden US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar erhöht hat.

Damit möchte das Unternehmen die folgenden Bemühungen unterstützen:

- Weiterer Ausbau der Händlerbasis

- Einführung der Kreditkarte

NetCents bereitet sich auf ein rapides Wachstum im Kryptowährungsbereich, insbesondere bei B2B-Zahlungen, vor: Das Transaktionsvolumen des Unternehmens steigt und die Benutzerakzeptanz nimmt rapide zu. Wir glauben, dass wir an einem Wendepunkt angekommen sind. Bitcoin tritt aus dem Schatten und rückt wieder in das Rampenlicht - leider haben viele den Anstieg von 300 % vom Tiefststand aus verpasst, meint Clayton Moore, CEO von NetCents. Ich finde es ironisch, dass JP Morgan, dessen CEO Bitcoin im Jahr 2017 als Betrug beschimpft hatte, jetzt einen Research-Bericht veröffentlicht hat, aus dem hervorgeht, dass die Generation der Millennials Bitcoin als Wertanlage und Inflationsabsicherung gegenüber Gold bevorzugt. Der Bericht sagte: Die älteren Bevölkerungsgruppen bevorzugen Gold, während die jüngeren Gruppen Bitcoin als alternative Währung bevorzugen. https://fortune.com/2020/10/26/jp-morgan-chase-bitcoin-predictions-analyst-jpm-cryptocurrency/

Wir gewinnen weiterhin Kunden mit unserem Aufklärungsprozess, freut sich Herr Moore. Die Kunden freunden sich immer mehr mit unseren Produkten an, nachdem wir die Sicherheitsprotokolle demonstrieren und aufzeigen, wie Bitcoin und andere Coins, die potenzielle Kunden erhalten, tatsächlich geprüft und getestet werden, bevor wir sie in die Plattform aufnehmen. Wir haben unsere Kreditlinie erhöht, da wir unsere Fähigkeiten erweitern müssen, um der wachsenden Nachfrage nachzukommen, so Herr Moore abschließend.

Nach Angaben von Matt Harris von Bain Capital wird das Wachstum von Technologieunternehmen, die sich auf den B2B-Zahlungsverkehr konzentrieren, auch 2021 anhalten. Er verwies darauf, dass der B2C-Bereich zwar viel reifer sei, aber B2B-Anbieter deutlich mehr Spielraum hätten, um sich Marktanteile zu sichern. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/bain-capital-ventures-2020-is-b2b-payments-breakout-year/

Die ursprüngliche Kreditlinie wurde am 19. Juni angekündigt: https://news.net-cents.com/2020/06/19/netcents-technology-negotiates-industry-leading-credit-facility/

Zusätzliche Informationen wurden am 26. Juni bekannt gegeben: https://news.net-cents.com/2020/06/26/netcents-technology-provides-further-details-of-credit-facility/

NetCents hat mit einer Reihe von zukunftsorientierten Institutionen Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um mit dem Auftragsvolumen seiner Händler ein kurzfristiges Kryptowährungsportfolio aufzubauen. Die Kreditlinie ermöglicht es NetCents, über einen längeren Zeitraum Geld im Markt zu haben und von Arbitragemöglichkeiten zu profitieren. Die aus dieser Arbitrage resultierenden Gewinne werden es NetCents letztendlich möglich machen, die Gebühren seiner Kunden zu senken.

Diese Kreditlinie versetzt NetCents in die Lage, das Volatilitätsrisiko für all seine Händler zu eliminieren. Darüber hinaus wird diese Finanzierungsstruktur vielen Kryptowährungsbörsen dabei helfen, eine höhere Markttiefe für die gängigen Kryptowährungen zu schaffen.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter http://t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54025

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54025&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64112G1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.