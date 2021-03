IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology meldet in der ersten Märzhälfte ein Transaktionsvolumen von über $10.800.000

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology meldet in der ersten Märzhälfte ein Transaktionsvolumen von über $10.800.000

VANCOUVER, B.C., 18. März 2021 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungen, freut sich, ein weiteres Rekordtempo bei Kryptowährungstransaktionen innerhalb seines Ökosystems bekannt zu geben.

Das Unternehmen hat in der ersten Märzhälfte ein Transaktionsvolumen von über $10.800.000 abgewickelt, wobei das Volumen im Februar um 61 % und das Volumen im Januar um über 31 % übertroffen wurde. Dieses Wachstum knüpft an die berichteten 6,7 Millionen im Februar und 8,2 Millionen im Januar an.

Wir sind begeistert, unseren Wachstumskurs für 2021 fortzusetzen und das Transaktionsvolumen in einem weiteren Rekordmonat zu erhöhen, wobei die zweite Hälfte des Monats noch vor uns liegt, sagte Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. Wir gehen davon aus, dass unser Wachstum auch im ersten Kalenderquartal 2021 weiter wachsen wird, wenn wir erfolgreiche Händler- und Partnerbeziehungen aufbauen und unseren Kunden die Tools, Services und das Know-how bieten, die sie benötigen.

Das Unternehmen führt diese anhaltende Wachstumsrate auf eine Vielzahl von Faktoren zurück, einschließlich der Expansion von einer nordamerikanischen zu einer globalen Händlerbasis, der Konzentration auf wichtige Wachstumsbranchen für Händler, einschließlich B2B, Luxus, Einzelhandel und Gaming, der Integration in den traditionellen Zahlungsbereich durch technologische Integrationen und Partnerschaften und das erfolgreiche Omnichannel-Modell sowie die branchenführende Technologieplattform, die eine nahtlose Integration in Zahlungssysteme für Vertragspartner ermöglicht.

Die starke Pipeline und robuste Angebote von NetCents signalisieren nachhaltiges Transaktionswachstum für die absehbare Zukunft, so Herr Moore weiter. Unser zukünftiges Wachstum wird auf bestehenden und neuen Händlern basieren, da wir unseren Marktanteil kontinuierlich ausbauen, was durch Produktinnovationen und die rasante Zunahme der Einführung und Verwendung von Kryptowährung als Zahlungsmittel angetrieben wird.

Im Merchant Gateway findet eine Transaktion statt, wenn ein Kunde einen Händler sowohl für Instant Settlement- als auch für manuelle Settlement-Transaktionen innerhalb des Gateways bezahlt. In der NC-Börse ist eine Transaktion der Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung mit Fiat- oder Kryptowährung. Die Transaktionen beinhalten nicht die Abhebung von Fiat- oder Kryptowährungsmitteln durch Händler oder die Einzahlung, Abhebung und Übertragung von Fiat- oder Kryptowährung für Nutzer.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über das Anlegerservice unter investor@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

