IRW-News: Raffles Financial Group Limited: Raffles Financial Group tritt CSE25 und CSE Composite Index bei

IRW-PRESS: Raffles Financial Group Limited: Raffles Financial Group tritt CSE25 und CSE Composite Index bei

Singapur, 30. Juni 2020. Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH, Frankfurt: 4VO, OTC: RAFFF) (Raffles oder das Unternehmen) meldete heute, dass es in das Top-10-Ranking des CSE Composite Index® und des CSE25 Index aufgenommen wurde, die die beiden wichtigsten Indizes der Canadian Securities Exchange sind.

Wir fühlen uns geehrt, zu dieser renommierten Gruppe von Unternehmen an der Canadian Securities Exchange {CSE} zu gehören, die im Bereich diversifizierte Industrien auf Platz 1 und im CSE25 und CSE Composite Index® unter den Top 10 rangiert, sagte Chairman Dr. Charlie In. Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein für Raffles Financial, die für wachstumsstarke und gewinnbringende Unternehmen in ganz Asien Dienstleistungen für Börsengänge anbietet. Wir danken der CSE für die Anerkennung und allen Partnern und Mitarbeitern, die zum Erfolg dieses Unternehmens beigetragen haben. Unsere Aufnahme in den CSE25 wäre ohne die Unterstützung unserer Aktionäre, für die wir auch in den kommenden Jahren unser Bestes geben werden, um Raffles immer besser aufzubauen, nicht möglich gewesen.

Der CSE25 Index

CSE25 ist eine Untergruppe des CSE Composite Index. Er enthält die Wertpapiere der gemessen an der Marktkapitalisierung 25 größten Indexunternehmen. Dieser Teilindex enthält über 52,75 Prozent des Gesamtgewichts des Composite Index.

Der CSE Composite Index

Der CSE Composite Index® ist ein breiter Indikator der Marktaktivität für die Canadian Securities Exchange (CSE). Mit einer Abdeckung von etwa 75 Prozent aller an der CSE notierten Aktien ist er ein einzigartig positionierter Gradmesser für den kanadischen Small-Cap-Markt. Der Index bietet ein deutlich anderes Risiko-/Ertragsprofil als der breite kanadische Aktienmarkt.

Über Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (GR: 4VO) (OTC:RAFFF)

Raffles Financial Pte Ltd. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raffles Financial Group Limited) ist eine steuerbefreite Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft, die bei der Monetary Authority of Singapore (Finanzaufsichtsbehörde von Singapur) registriert ist. Raffles bietet Beratungs- und Vermittlungsdienste für Börsennotierungen an. Raffles Financial fungiert als Berater für Familien-Trusts, Family Offices und Investmentfonds.

Please visit www.rafflesfinancial.co for more information.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Cathy Hume, Investor Relations

Tel.: +1 416-868-1079 DW 231

E-Mail: cathy@chfir.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigt, erwartet, ist davon überzeugt, wird, prognostiziert, schätzt, nimmt an und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen, welche auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts derartiger zukünftiger Ereignisse basieren. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die erwarteten Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit und das Wachstumspotenzial durch Provinzvertreter. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise zu aktualisieren oder zu berichtigen, sofern dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Aufgrund der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich die Anleger nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die vorgenannten Aussagen betreffen ausdrücklich jegliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

