IRW-PRESS: Routemaster Capital Inc. : Routemaster Capital gibt die Zulassung an der NEO Exchange, die Umwandlung in eine Zweckgesellschaft und weitere Unternehmensupdates bekannt

Toronto, Ontario, 19. Januar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das Unternehmen oder Routemaster) (TSXV: RM, GR: RMJR) gibt bekannt, dass seine Stammaktien ab dem 21. Januar 2021 an der NEO Exchange (NEO) zugelassen werden. Im Zuge der Notierung an der NEO Exchange wird das Unternehmen von einem Investment-Emittenten zu einer Zweckgesellschaft umgewandelt und wird seine Vermögenswerte und Ressourcen umschichten. Der Fokus wird darauf liegen, in der dezentralisierten Finanzindustrie eine Führungsrolle einzunehmen. Das Unternehmen wird nach der Zulassung an der NEO Exchange unter dem Börsenkürzel DEFI gehandelt.

In Verbindung mit dieser Zulassung hat das Unternehmen die Aufhebung der Zulassung des Unternehmens an der TSX Venture Exchange mit Wirkung zum Handelsschluss am 20. Januar 2021 veranlasst. Es wird nicht erwartet, dass der Übergang den Handel mit den Aktien des Unternehmens für aktuelle Anleger beeinträchtigen wird.

Endgültige Vereinbarung (Definitive Agreement) mit Valour Structured Products

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Januar 2021 hat das Unternehmen am 19. Januar 2021 eine endgültige Vereinbarung (endgültige Vereinbarung) abgeschlossen um 20% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Valour Structured Products Inc. (Valour) zu erwerben. Valour konzentriert sich auf die Erstellung von börsengehandelten Produkten im Bereich digitaler Vermögenswerte (Digital Assets).

Laut den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird das Unternehmen 21.000.000 Stammaktien aus dem eigenen Bestand (die Zahlungsaktien) an bestimmte Aktionäre von Valour ausgeben im Austausch für 20% der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Valour (die erworbenen Aktien) auf anteilsmäßiger Basis, im Verhältnis zu deren Bestand an erworbenen Aktien. Die Zahlungsaktien werden zu einem angenommenen Wert von $ 0,66 pro Zahlungsaktie ausgegeben. Der Abschluss der Transaktion für den Erwerb der Aktien (die Akquisition) unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. In Verbindung mit der Akquisition wird weder eine Vermittlungsgebühr fällig, noch wird ein Kontrollwechsel stattfinden. Es ist möglich, dass die Akquisition genehmigungspflichtig ist, auch seitens der NEO. Es besteht keine Gewissheit, dass die Akquisition der erworbenen Aktien wie vorgeschlagen, oder überhaupt, zustande kommt.

Die endgültige Vereinbarung kann in dem SEDAR-Profil von Routemaster bei www.sedar.com eingesehen werden.

Ernennung von Bernie Wilson

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Bernie Wilson als weiteres, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats einberufen wurde. Herr Wilson ist ein erfahrener Finanzfachmann. Er war der stellvertretende Vorsitzende von PriceWaterhouseCoopers LLP und ist der Vorsitzende des Gründungsvorstands des Instituts der Verwaltungsräte (Founders Board of the Institute of Corporate Directors). Herr Wilson war weiterhin Vorstand der kanadischen Handelskammer (Canadian Chamber of Commerce); Vorstand der Internationalen Handelskammer - Kanada, und Mitglied des Handelsausschusses Kanada/USA. Aktuell ist Herr Wilson als Aufsichtsrat (Director) bei mehreren anderen kanadischen börsennotierten Unternehmen tätig.

Über die NEO Exchange

Die NEO Exchange ist eine progressive Börse, die Investoren und Kapitalgeber in einem fairen, effizienten und dienstleistungsorientierten Umfeld zusammenführt. Seit Juni 2015 in Betrieb, stellt NEO die Kapitalanleger an erste Stelle und ermöglicht Zugang zum Handel aller zugelassenen kanadischen Wertpapiere zu fairen Bedingungen. Die NEO Exchange läßt führende Firmen und Investmentprodukte zu, die eine Börse suchen, die Anlegervertrauen, hochwertige Liquidität und einen breiten Bekanntheitsgrad einschließlich eines ungehinderten Zugangs zu Marktdaten möglich macht.

Über Routemaster Capital Inc.:

Routemaster Capital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniyal Baizak

President und Chief Executive Officer

Tel: +1 (416) 861-1685

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über das Listing der Stammaktien des Unternehmens an der NEO und der Dekotierung von der TSX Venture Exchange; die Änderung des Geschäftsinhaltes des Unternehmens; die Übernahme und die Ernennung von Board-Mitgliedern. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit" oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichteten Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistungen oder die Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DIE NEO EXCHANGE HABEN SICH IN KEINER WEISE ZU DEN VORTEILEN DER ÜBERNAHME GEÄUSSERT UND DEN INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55203

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55203&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7792921016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.