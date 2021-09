IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre durchschneidet beim Tepic Projekt in Nayarit, Mexiko, 15,2 Meter mit 419 g/t Silberequivalent und 22.9 Meter mit 222 g/t AgEq

Sierra Madre durchschneidet beim Tepic Projekt in Nayarit, Mexiko, 15,2 Meter mit 419 g/t Silberequivalent und 22.9 Meter mit 222 g/t AgEq

Vancouver, BC - 8. September, 2021 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (Sierra Madre oder das Unternehmen) (TSXV: SM - WKN: A3CM97 - FRA: 409) freut sich, den Abschluss seines Bestätigungsbohrprogramms auf dem Tepic Projekt im mexikanischen Bundesstaat Nayarit bekannt zu geben. Das Programm umfasste 21 Reverse-Circulation-Bohrungen (RC") über insgesamt 2.136 Meter.

· Bohrloch TRC012 ergab auf 15,2 m Werte von 2,23 g/t Au, 263 g/t Ag (419 g/t AgEq)

· Bohrung TRC013 ergab auf 22,9 m Werte von 1,47 g/t Au, 119 g/t Ag (222 g/t AgEq)

· Vollständige Ausbeute bestätigt frühere Bohrungen, und in Bereichen, in denen die Kernausbeute zuvor schlecht war, vergrößerten mehrere RC-Bohrungen die Mächtigkeit der bekannten, oberflächennahen Mineralisierung innerhalb mehrerer Zonen, die in der Tiefe offen bleiben

· Positiver Schritt zur Erweiterung der Grenzen der Silber-/Goldmineralisierung und zur Weiterentwicklung des Projekts zu einer Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101

Die folgende Tabelle enthält die Highlights der RC-Bohrlöcher, darunter mehrere mit breiteren Abschnitten im Vergleich zu historischen Bohrungen.

Tepic Project Bohr-Highlights

Hole From To Width Ag g/tAu g/t AgEq

(m)

TRC002 41.1 65.5 24.4 76 0.29 97

TRC010 36.0 46.6 10.7 136 0.64 181

TRC012 48.2 63.4 15.2 263 2.23 419

TRC013 31.2 54.1 22.9 119 1.47 222

TRC014 14.5 31.2 16.8 110 0.65 155

TRC017 29.9 40.5 10.7 104 0.38 130

TRC020 80.2 84.7 4.6 458 1.15 539

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle auf der Website des Unternehmens für vollständige Ergebnisse

2. Die gemeldeten Intervalle sind Kernlängen mit einer geschätzten tatsächlichen Breite von 70 - 90 %.

3. Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Proben

4. Gemeldete Abschnitte mit einem Cutoff-Gehalt von 30 g/t eAg*.

5. *Das zur Berechnung des AgEq verwendete Gold-Silber-Verhältnis beträgt 70 g/t Ag zu 1 g/t Au

https://sierramadregoldandsilver.com/project/tepic-project/

Das RC-Bohrprogramm 2021 bestätigte die Ergebnisse der Kernbohrungen des vorherigen Betreibers, der Probleme mit der Kerngewinnung gemeldet hatte. Sierra Madre ist zuversichtlich, dass die Bohrungen sowohl den Gehalt als auch die Geometrie der mineralisierten Adern, Brekzien und Stockwork-Zonen im Vergleich zu den früheren Kernabschnitten erfolgreich bestätigt haben. Die Bohrungen im Jahr 2021 haben das Vertrauen in die bestehende Bohrdatenbank erhöht und die Größe der durch Bohrungen getesteten Silber-Gold-Mineralisierung erweitert, die in zukünftige Mineralschätzungsstudien einbezogen werden kann.

Gregory K. Liller, Executive Chairman und Chief Operating Office von Sierra Madre, sagte: "Wir sind mit den Ergebnissen des Bestätigungsbohrprogramms der Phase 1 auf unserem Silber-/Goldgrundstück Tepic sehr zufrieden. Die Bohrungen scheinen die Mächtigkeit der bekannten mineralisierten Abschnitte vergrößert zu haben. Außerdem haben wir uns für sechs zuvor unbekannte Zonen interessiert. Wir sind dabei, unser Phase-2-Bohrprogramm bei Tepic abzuschließen, mit dem wir voraussichtlich in Kürze beginnen werden.

Sechs der sieben hervorgehobenen Abschnitte in der obigen Tabelle befinden sich sehr nahe an der Oberfläche und könnten, falls sie sich seitlich und neigungsaufwärts fortsetzen, das Potenzial des Projekts für große Tonnagen und die Möglichkeit eines kostengünstigen Abbaus großer Tonnagen erhöhen. Das Unternehmen bewertet derzeit die Geometrie dieser Brekziengangstrukturen neu; die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf 70 bis 90 % der Längen der Abschnitte geschätzt. Weitere Infill- und Bestätigungsbohrungen sind in den Bereichen der früheren Kernbohrungen erforderlich, um diese Interpretation zu überprüfen. Bei früheren Bohrungen wurden selektiv Kernproben entnommen und nicht das gesamte Bohrloch analysiert, was dazu führte, dass mehrere Kernlöcher "offene" mineralisierte Abschnitte aufwiesen.

Sierra Madre Gold und Silber Best Practices

Sierra Madre hat sich verpflichtet, bei allen Explorations- und Probenahmeaktivitäten die Best-Practice-Standards einzuhalten. Die Explorationsprogramme des Unternehmens wurden gemäß den CIM Exploration Best Practice Guidelines durchgeführt, die als Referenz in NI 43-101 enthalten sind. Zu den analytischen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren gehört das systematische Einfügen von Leerproben, Standards und Duplikaten in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelten Beuteln direkt an das Labor von Bureau Veritas in Durango, Mexiko, geschickt, wo eine 30-Gramm-Goldbrandprobe und Multi-Element-Analysen durch Säureaufschluss durchgeführt werden.

Qualifizierte Person

Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über das Unternehmen

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich derzeit auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung der Grundstücke Tepic und La Tigra in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Aufbau von Shareholder Value in Mexiko durch die Entdeckung, Weiterentwicklung und Monetarisierung von Projekten. Das Hauptziel von Sierra Madre ist es, die Exploration auf den Grundstücken Tepic und La Tigra voranzutreiben, um festzustellen, ob diese kommerziell abbaubare Edel- oder Basismetallvorkommen enthalten.

Im Namen des Unternehmens Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

President, Chief Executive Officer und Director

Rechtliche Hinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Handlungen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Leistungen des Unternehmens, Ergebnisse oder Vorteile, die sich aus der Notierung der Stammaktien an der Frankfurter Börse ergeben, die gemäß den Vereinbarungen zu erbringenden Dienstleistungen, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Vereinbarungen durch die TSXV, und die Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Grundstücks Tepic. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und die auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken entwickelt wurden, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die hierin dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass die Vereinbarungen von der TSXV nicht genehmigt werden, und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im endgültigen Long-Form-Non-Offerings-Prospekt des Unternehmens vom 31. März 2021 dargelegt sind, der auf dem Profil des Unternehmens unter www. sedar.com einsicht bar ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

