IRW-PRESS: Tevano Systems Holdings Inc. : Tevano beginnt mit erfolgreichem Einsatz der Health Shield Technologie bei K-Line Trailers und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz

Vancouver, BC - 21. April 2021 - Tevano Systems Holdings Inc. (Tevano Systems oder das Unternehmen) (CSE: TEVO - WKN: A2QQTE - FRA: 7RB) hat heute den Einsatz mehrerer Health Shield Fiebererkennungs- und Thermalscanner-Geräte beim Transportgeräteentwickler und -hersteller K-Line Trailers (K-Line) bekannt gegeben.

Das in British Columbia ansässige Unternehmen K-Line ist seit über zwei Jahrzehnten aktiv und entwickelt und produziert mit über 170 Mitarbeitern kundenspezifische Transportausrüstung, darunter Kippaufbauten, Tieflader und mehrachsige Schwerlastanhänger, Seiten- und Endkippanhänger, Spezialtransportanhänger, Windflügelanhänger und Bergbauausrüstung für den weltweiten Einsatz.

Das Unternehmen setzt die Health Shield-Geräte auf dem gesamten Verwaltungs- und Produktionsgelände ein, um den Schutz der Mitarbeiter zu erhöhen und die Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz zu verbessern. Kurz nach der Implementierung des Health Shield Beta-Tests wurde ein Mitarbeiter von K-Line beim Betreten der Anlage gescannt und Fieber festgestellt. Ein anschließender klinischer Test bestätigte, dass der Mitarbeiter positiv für COVID-19 war. Der Mitarbeiter konnte unter Quarantäne gestellt werden, wodurch das Risiko einer Ansteckung anderer Teammitglieder und eines möglichen Betriebsstillstands reduziert wurde.

Nachdem Tevano's Health Shield tatsächlich einen infizierten Mitarbeiter davon abgehalten hat, den Arbeitsplatz zu betreten und wahrscheinlich andere anzustecken, sind wir uns des Wertes der Technologie für die Sicherheit und Nachhaltigkeit unserer Mitarbeiter und Betriebe sehr bewusst", sagte Rob Hinze, Betriebsleiter von K-Line. "Da jeder Tag einer erzwungenen Schließung Hunderttausende von Dollar kosten kann, ist es für uns zu einem sehr wichtigen Teil der Sicherheitsausrüstung geworden. Wir glauben, dass die Geräte auch in Zukunft einen außergewöhnlichen Nutzen für uns haben werden, da die Software von Tevano ständig weiterentwickelt wird und neue Funktionen hinzugefügt werden, wie z. B. eine Gesichtserkennung als Ersatz für Zeitkarten, Kontaktverfolgungsfunktionen usw."

"Die Sicherung des Cash-Flows, der Haftung, der Gesundheit der Mitarbeiter und die Sicherstellung, dass der Geschäftsbetrieb nicht durch die Ausbreitung von Viren gefährdet ist, ist für Unternehmen in allen Branchen zu einer schnell wachsenden Priorität geworden", fügt David Bajwa, CEO von Tevano, hinzu. "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit einer wachsenden Zahl fortschrittlicher Unternehmer wie denen von K-Line zusammenarbeiten, die starke, proaktive Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass sie gesunde und produktive Arbeitsplätze erhalten können."

Mithilfe der Wärmebildtechnik ist Health Shield in der Lage, die Temperatur von Besuchern in Sekundenbruchteilen mit nahezu perfekter Genauigkeit zu erfassen. Die KI-gestützte Gesichtserkennung zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesichtsmaskenpflicht, sowie Alarmierungsoptionen per SMS, lokalisierte Alarme, detaillierte Bildschirmmeldungen und die Sperrung von Drehkreuzen können von den Betreibern individuell angepasst werden, um sicherzustellen, dass spezifische Sicherheitsprotokolle eingehalten und durch aufgezeichnete Daten untermauert werden.

Tevano ist der Entwickler von Health Shield, einem KI-gesteuerten elektronischen Gerät, das die Körpertemperatur von Personen scannt und Benutzer benachrichtigt, wenn sie eine Gesichtsmaske tragen müssen. Health Shield-Geräte können an allen Eingängen platziert werden, die Besucher und/oder Angestellte genutzt werden, um Zugang zu Gebäuden zu erhalten. Das Health Shield-Gerät wird von einer Cloud-Softwarelösung unterstützt, mit der mehrere Geräte verwaltet und detaillierte Berichte und Analysen erstellt werden können. Tevano profitiert von einer Beteiligung bei dem führenden Unternehmen für Kiosk- und Bildschirmtechnologie, Nevatronix. Das Management ist der Ansicht, dass diese Beziehung Tevano Zugang zu äußerst robusten Lieferketten verschafft und dem Unternehmen die einzigartige Fähigkeit verleiht, auf sich entwickelnde kommerzielle Märkte für Technologien zur Gesundheitsüberwachung zu reagieren und diese zu bedienen.

