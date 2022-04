IRW-PRESS: Wellbeing Digital Sciences Inc. : Wellbeing Digital Sciences unterzeichnet Absichtserklärung mit Pathway Health bezüglich des potenziellen Verkaufs bestimmter Vermögenswerte

Das Unternehmen arbeitet daran, die Absichtserklärung in naher Zukunft in eine Reihe endgültiger Vereinbarungen zu verwandeln, wobei die Abschlüsse in den nächsten 75 Tagen erwartet werden

Vancouver, British Columbia, 21. April 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. (Wellbeing oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich psychische Gesundheitsversorgung, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen wie psychedelischer Medizin und digitaler Therapeutika konzentriert, die durch klinische Forschung unterstützt werden, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (MOU) mit Pathway Health Corp. (Pathway) (TSXV: PHC) unterzeichnet hat, gemäß der Pathway bestimmte kanadische Aktiva von Wellbeing erwerben würde. Die geplante Transaktion wird voraussichtlich in zwei Phasen abgeschlossen, die alle am oder vor dem 30. Juni 2022 abgeschlossen sein werden, wobei die Gegenleistung für die Vermögenswerte noch festgelegt werden muss. Pathway ist einer der größten Anbieter von ambulanten Schmerzmanagementdienstleistungen in Kanada, der elf Kliniken in vier Provinzen besitzt und betreibt. Die Gesundheitsfachkräfte von Pathway arbeiten zusammen, um den Patienten mithilfe einer Vielzahl von evidenzbasierten Ansätzen zu helfen.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung würde Pathway eine Lizenz für das Schmerzmanagement-Programm der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, IRP Health Ltd. (IRP), erwerben sowie das geistige Eigentum (IP), das unter anderem mit der Bereitstellung von intravenösen Ketamin-Dienstleistungen (IVK) zur Behandlung psychischer Erkrankungen verbunden ist. In der Absichtserklärung wird auch ein fraktionales Franchise-Modell für IRP und die damit verbundene Gebührenstruktur skizziert. Der erste Abschluss soll IRP und IVK am oder vor dem 30. April 2022 betreffen, während der zweite Abschluss die verbleibenden Vermögenswerte umfassen soll, die in der Absichtserklärung am oder vor dem 30. Juni 2022 dokumentiert sind.

IRP bietet multidisziplinäre Rehabilitationsdienstleistungen für Militärveteranen, RCMP (Royal Canadian Mounted Police) und Ersthelfer an. Im Rahmen der geplanten Transaktion würde IRP IP- und Support-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Mitarbeiterschulungen, Branding, Lizenzierung und Programmentwicklung bereitstellen, einschließlich der Verifizierung von Pathway-Standorten mit Veterans Affairs Canada, um mehr Patienten zu erreichen. CGM bietet medizinische Cannabis-Dienstleistungen für Patienten in ganz Kanada über Telemedizin und persönliche Kliniken an. Der Abschluss der Transaktion unterliegt Bedingungen, die unter anderem die Durchführung einer Reihe endgültiger Vereinbarungen, den Abschluss einer zufriedenstellenden Due Diligence, die Lieferung und zufriedenstellende Überprüfung des Abschlusses und die Genehmigung der Transaktion durch die Boards of Directors aller beteiligten Unternehmen umfassen.

Kommentar des Managements

Wir freuen uns, diese Absichtserklärung umgesetzt zu haben und arbeiten kontinuierlich mit Pathway daran, sie in eine Reihe von endgültigen Vereinbarungen zu verwandeln. Die geplante Transaktion würde es Wellbeing ermöglichen, seine Wettbewerbsstrategie mit Schwerpunkt auf evidenzbasierter psychischer Gesundheitsversorgung durch Auftragsforschung und digitale Therapeutika weiter zu entwickeln, sagte Najla Guthrie, Chief Executive Officer von Wellbeing.

Dies ist ein wichtiger Schritt bei der raschen Erweiterung der Zugänglichkeit des interdisziplinären, von Veterans Affairs Canada genehmigten Schmerzmanagement-Programms von IRP für Militärveteranen, RCMP und Ersthelfer. Path und Wellbeing haben gleiche Visionen und Werte, wenn es darum geht, diesen Helden die erforderlichen Dienstleistungen bereitzustellen. Wir freuen uns auf die Verfestigung dieser Vereinbarung, fügte Steven Inglefield, Chief Operatives Officer von Wellbeing und Chief Executive Officer von IRP, hinzu.

Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Wellbeing und IRP abzuschließen und so unsere Dienstleistungen im Bereich Schmerzen und psychische Gesundheit auf unsere Militärveteranen, RCMP und andere Ersthelfer ausweiten, sagte Ken Yoon, CEO von Pathway Health. Laut einem Forschungsbericht aus dem Jahr 2021, der vom Journal of Military, Veteran und Family Health1 veröffentlicht wurde, scheinen Veteranen besonders anfällig für chronische Schmerzen zu sein, wobei die Raten zwei- bis dreimal so hoch sind wie in der Allgemeinbevölkerung. Jüngste Studien an Veteranen der kanadischen Luftwaffe haben sogar eine Prävalenz zwischen 41 und 64 % festgestellt. Mit unserer Erfahrung im Bereich der Behandlung chronischer Schmerzen und unserem Ziel, unsere Präsenz in psychiatrischen Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern, glauben wir, dass Pathway Health ideal geeignet ist, dieser verdienstvollen Gruppe von Kanadiern wertvolle klinische Dienstleistungen zu bieten. Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Rolle zu übernehmen, fügte Herr Yoon hinzu.

ÜBER PATHWAY HEALTH

Pathway Health ist ein integriertes Gesundheitsunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen für Patienten mit chronischen Schmerzen und damit in Zusammenhang stehenden Erkrankungen anbietet. Das Unternehmen besitzt und betreibt elf gemeindenahe Kliniken in vier Provinzen, in denen sein Team von Gesundheitsfachkräften zusammenarbeitet, um Patienten durch eine Vielzahl von evidenzbasierten Ansätzen und Produkten, einschließlich medizinischem Cannabis, zu helfen. Die Patientenversorgungsprogramme von Pathway Health nutzen einen interdisziplinären Ansatz, der von ausgebildeten Schmerzspezialisten, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, Psychologen, Pflegekräften und anderen Gesundheitsdienstleistern umgesetzt wird. Pathway ist auch der führende Anbieter von medizinischen Cannabis-Dienstleistungen in Kanada und hat sich als führender Partner mit nationalen und regionalen Pharmaunternehmen für die Bereitstellung von medizinischen Cannabis-Dienstleistungen für deren Kunden etabliert. Das Unternehmen arbeitet mit mehreren Pharmaunternehmen an der Entwicklung von Cannabis Health Products (CHPs) für den Vertrieb von OTC-Produkten über Apotheken des Einzelhandels im ganzen Land nach den erwarteten Änderungen des Cannabisgesetzes.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pathway Health: www.pathwayhealth.ca

ÜBER WELLBEING DIGITAL SCIENCES

Wellbeing Digital Sciences Inc. ist ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich Psychedelika und digitaler Therapeutika, konzentriert und sich auf klinische Forschung stützt. Sein Ziel wird von einem Netzwerk nordamerikanischer Kliniken unterstützt, die Patienten zukunftsweisende Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsinstitut, das Kunden, die Arzneimittel entwickeln, Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Im Wesentlichen ist die Aufgabe des Unternehmens, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu bieten.

Im Namen von

WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Najla Guthrie

Najla Guthrie, CEO

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

Fußnoten

1. "Chronic pain: The Canadian Armed Forces members and Veterans mental health follow-up survey", Journal of Military, Veteran and Family Health, abgerufen am 19. April 2022, https://jmvfh.utpjournals.press/doi/full/10.3138/jmvfh-2021-0051#:~:text=Veteranen%20scheinen%20besonders%20zu%20sein,als%20in%20der%20allgemeinen%20Bevölkerung.&text=Speziell%2C%20rezente%20Studien%20der%20CAF,zwischen%2041%25%20und%2064%25.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

