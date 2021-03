IRW-News: Westminster Resources Ltd.: Westminster Resources Ltd. kündigt Finanzierungstransaktion im Wert von 2.500.000 Dollar an

IRW-PRESS: Westminster Resources Ltd.: Westminster Resources Ltd. kündigt Finanzierungstransaktion im Wert von 2.500.000 Dollar an

30. März 2021 - Westminster Resources Ltd. (WMR oder Westminster oder das Unternehmen) freut sich, die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) bekannt zu geben, bei der 12.500.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Kaufpreis von 0,20 Dollar pro Einheit begeben werden. Der daraus resultierende Bruttoerlös beträgt 2.500.000 Dollar. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Unternehmensbestand (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant zusammen. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,30 Dollar und kann innerhalb von 24 Monaten nach Ausgabe jederzeit eingetauscht werden.

Die Firma Latin Resources Ltd. hat im Rahmen der Privatplatzierung 2.700.000 Einheiten (540.000 Dollar) gezeichnet. Die Firma Latin Resources ist ein Insider des Unternehmens und ihre Teilnahme an der Privatplatzierung gilt daher nach der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) und den Statuten der TSX Venture Exchange (Vorschrift 5.9, die auf MI 61-101 Bezug nimmt) als Transaktion einer beteiligten Partei. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum der Einheiten an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Der Abschluss der Privatplatzierung erfolgt vorbehaltlich der entsprechenden Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, einschließlich der bedingten Genehmigung einer Börsennotierung der in den Einheiten enthaltenen Stammaktien und Warrant-Aktien. Der Erlös aus dieser Finanzierung wird in erster Linie für die weitere Erschließung der Kupferprojekte des Unternehmens in Lateinamerika sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die Firma Rayleigh Capital Ltd. (Rayleigh Capital) mit der Erbringung von IR- und Kommunikationsdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt wurde. Es ist noch die Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange erforderlich. Das Spezialgebiet von Rayleigh Capital sind Investor Relations für Junior-Unternehmen und Small-Cap-Unternehmen auf globaler Ebene, wobei der Schwerpunkt vor allem auf der Steigerung des Bekanntheitsgrades bei einem größeren Publikum von Fachleuten im Investmentsektor liegt.

Im Rahmen einer Beratungsleistungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Rayleigh Capital (die Vereinbarung) wurde Rayleigh Capital zunächst für einen Leistungszeitraum von einem Jahr unter Vertrag genommen. Jede der Vertragsparteien hat die Möglichkeit, die Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen schriftlich gegenüber der anderen Partei aufzukündigen. Vereinbarungsgemäß bezahlt das Unternehmen der Firma Rayleigh Capital während der ersten drei Monate der Vertragslaufzeit ein monatliches Honorar in Höhe von 3.000 Dollar (zzgl. GST/Steuer auf Waren und Dienstleistungen). Zusätzlich wird das Unternehmen 100.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von je 0,25 Dollar auf Rayleigh Capital übertragen. Die Optionen werden alle drei Monate zu jeweils einem Viertel freigegeben und verlieren zwei Jahre nach dem Ausgabedatum ihre Gültigkeit. Die Gewährung der Optionen ist an die Bestimmungen des vom Unternehmen vorgesehenen Aktienoptionsplans und an die Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange gebunden.

Das Unternehmen und Rayleigh Capital agieren voneinander unabhängig und Rayleigh Capital hält derzeit keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Unternehmen oder an seinen Wertpapieren. Das laut Vereinbarung vom Unternehmen an Rayleigh Capital zu entrichtende Honorar dient ausschließlich der Leistungsabgeltung.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in Abstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens den Direktoren und Führungskräften des Unternehmens 200.000 Optionen zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar gewährt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Cubitt

President & Chief Executive Officer

Westminster Resources Ltd.

Telefon: 604 681 3170

info@westminsterresources.com

westminsterresources.com

oder

Carrie Howes

Investor Relations

Telefon: +1 416 837 0075

carrie@westminsterresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken in der Bergbaubranche. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57567

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57567&tr=1

