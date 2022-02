IRW-PRESS: Zacatecas Silver Corp.: Zacatecas Silver meldet mehrere hochgradige oberflächennahe Silberfunde, während die Bohrungen für die Erweiterung der Ader Panuco North weitergehen, mit Ergebnissen einschließlich 1,25m mit 750 g/t Silberäquivalent in Bohrloch PAN 2021-025 und 6,87m mit 160 g/t AgEq in Bohrloch 2021-023

Zacatecas Silver meldet mehrere hochgradige oberflächennahe Silberfunde, während die Bohrungen für die Erweiterung der Ader Panuco North weitergehen, mit Ergebnissen einschließlich 1,25m mit 750 g/t Silberäquivalent in Bohrloch PAN 2021-025 und 6,87m mit 160 g/t AgEq in Bohrloch 2021-023

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 16. Februar 2022 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich, mehrere Silber- und Goldproben aus den laufenden Diamantbohrungen bei der Ader Panuco North zu melden. Zusätzlich zu den hochgradigen Abschnitten, die heute aus einem zuvor nicht bebohrten Bereich der Ader gemeldet wurden, stehen die Ergebnisse von mehreren weiteren Bohrlöchern noch aus.

Highlights:

· Die Mehrzahl der Bohrlöcher erprobte die oberflächennahe Tiefenerweiterung der Ader Panuco North in Gebieten, die zuvor nicht bebohrt worden waren. Die Ergebnisse beinhalten:

o 6,87 m @ 160 g/t Ag Äq (145 g/t Ag und 0,2 g/t Au) aus 18,9 m Bohrlochtiefe (Loch PAN 2021-023)

o 4,13 m @ 175 g/t Ag Eq (165 g/t Ag und 0,15 g/t Au) aus 39,06 m Bohrloch (Bohrloch Pan 2021-024)

o 1,23 m @ 750 g/t Ag Eq (723 g/t Ag und 0,36 g/t Au) aus 39,39 m Bohrloch (Bohrloch Pan 2021-025)

· Die Bohrungen im östlichen Teil der Ader Panuco North haben nun eine oberflächennahe Mineralisierung auf einer Streichenlänge von 500 m durchteuft, wobei die Ader entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibt

Dr. Chris Wilson, Chief Operating Officer und Director von Zacatecas, kommentiert: "Die jüngsten Bohrlöcher bei der Ader Panuco North durchschnitten robuste Silbergehalte über eine Bohrlochbreite von bis zu 6,87 Metern, innerhalb von 10 bis 30 vertikalen Metern unter der Oberfläche. Zusammen mit den bereits zuvor gemeldeten Ergebnissen, wie etwa 2,17 m mit 823 g/t Silber Äq (798 g/t Silber und 0,34 g/t Gold) in Loch PAN 2021-009, die am 23. November 2021 gemeldet wurden, haben die Bohrungen des Unternehmens im östlichen Teil der Ader Panuco North nun eine oberflächennahe Mineralisierung auf einer Streichenlänge von 500 m durchteuft. Die Mineralisierung ist in der Tiefe und in nordwestlicher Richtung auf einer Streichenlänge von mindestens 1 km weiterhin offen."

Die Mineralisierung bei Panuco North ist von einem epithermalen Typ mit mittlerer Sulfidierung, der durch zwei Hauptadern und eine Reihe von Aderverzweigungen gekennzeichnet ist und eine ähnliche Ausrichtung wie andere Silber-Gold-Basismetall-Adern in der Region Zacatecas aufweist. Die Silber-Gold-Basismetall-Mineralisierung in solchen Systemen weist in der Regel eine vertikale Ausdehnung von 400 bis über 600 Metern auf. Die Beschaffenheit der Adern, die Art der Mineralisierung und die Gang-/Alterationsmineralogie weisen darauf hin, dass die Bohrungen von Zacatecas Silver die obersten Teile des mineralisierten Systems durchschnitten haben - was auf ein robustes Explorationspotenzial in der Tiefe hindeutet.

Dr. Wilson kommentiert weiter: Die Tatsache, dass fünf Bohrlöcher eine bedeutende Mineralisierung innerhalb von 30 vertikalen Metern vom Oberflächenaufschluss durchschnitten, unterstreicht nicht nur das hervorragende oberflächennahe Potenzial, sondern deutet auch darauf hin, dass Step-Back-Bohrungen, die auf eine neigungsabwärts gerichtete (tiefe) Erweiterung abzielen, zunächst relativ flach und daher sehr kosteneffektiv sein werden. Die Metallgehalte an der Spitze des epithermalen Systems mit mittlerer Sulfidierung sind im Allgemeinen gering und steigen nach unten hin in den Hauptedelmetallbereich an. Die in den jüngsten Bohrlöchern gefundenen Gehalte sind angesichts der Lage innerhalb des epithermalen Systems äußerst ermutigend, was das hervorragende Potenzial für tiefere Explorationen noch weiter unterstreicht."

Es ist auch sehr ermutigend, dass die Untersuchungsergebnisse, die Zacatecas Silver vor kurzem erhalten hat, flache bis sehr flache Abschnitte betreffen. Die in den ersten paar Bohrlöchern entdeckten Gehalte weisen auf ein hervorragendes Explorationspotenzial hin, insbesondere für ein Adersystem, das mehrere zusammenhängende Adern über eine Streichenlänge von 1,7 km umfasst, ein robustes Tiefenpotenzial aufweist und in der Vergangenheit nur durch 6 Bohrlöcher erprobt wurde.

Abbildung 1: Zusammenfassung der jüngsten Untersuchungsergebnisse (blau dargestellt) für Panuco North.

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_02_16_ZAC_News_1_77f83a3c51.png

Tabelle 1. Bohrergebnisse und Abschnitte bei Panuco North

HoleIDEastNortAzimuDip (From To (DownhAg g/Au Ag E

h th deg (m) m) ole t g/q

(deg.) Inte t .

.) rval

(m)

PAN2027521253350 -71 69.7571.11.4 102.90.7160.

1-012 89 923 6 7 0

PAN2027522253367 -55 148.2149.1.47 199.30.1207.

1-017 42 950 9 76 1 3

PAN20275192534230 -50 22.9127.74.81 104.40.1115.

1-019 43 190 2 5 3

PAN20275182534215 -40 11.9614.32.34 101.50.1113.

1-021 93 230 0 6 0

PAN20275202534228 -38 18.1925.06.87 144.90.2160.

1-023 09 134 6 1 0

PAN20275202534228 -49 39.0643.14.13 165.00.1175.

1-024 09 134 9 5 3

PAN2027520253442 -56 39.3940.61.23 722.60.3750.

1-025 50 036 2 6 0

Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen, da alle Bohrungen die Adern in einem schrägen Winkel durchschnitten. Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt. Für die Berechnung des Silberäquivalents in USD wurden Metallpreise von 24 $/Unze Silber und 1.800 $/Unze Gold zugrunde gelegt; die Gewinnung wird mit 100 % angenommen. Die Bohrlöcher PAN 2021-011, 014, 015 und 026 schränken Zonen mit niedriggradiger Silber-Gold-Mineralisierung ein; die Bohrlöcher Pan2021-013 und 018 stießen auf keine bedeutende Mineralisierung.

Das Unternehmen hat einen Antrag für weitere 27 Bohrflächen eingereicht, die Bohrungen bis in eine Tiefe von etwa 300 Metern vertikal entlang der gesamten Streichenlänge der Ader Panuco North ermöglichen. Die Untersuchungsergebnisse von 10 Bohrlöchern, die bei Panuco North gebohrt wurden, sowie von 3 Bohrlöchern, die in die Splits der Ader Panuco Central gebohrt wurden, stehen noch aus.

San Gill

Zacatecas Silver hat vor kurzem 5 abgewinkelte Diamantbohrlöcher in der Brekzie San Gill abgeschlossen. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus, aber alle Löcher bohrten eine strukturelle Zone mit reichlich Pyrit und lokal entwickelten sulfidischen Quarzadern.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Zacatecas hält sich an branchenweit anerkannte Standards für Best Practice und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle. Die Proben werden in 20er-Chargen an ALS geschickt - bestehend aus 17 halbgeschnittenen Kernproben, einer Blindprobe, einem zertifizierten Referenzmaterial und einem abgestuften Duplikat. Die Proben werden in Plastikbeuteln mit Einwegverschlüssen versiegelt und an ALS Zacatecas geliefert, wodurch die Nachweiskette gewährleistet wird. Da die ALS-Anlage in Zacatecas nur eine Aufbereitungsanlage ist, wurde der Probenbrei zur Brandprobe an ALS Irland geschickt. Bis dato haben alle Chargen die QAQC bestanden und die Leerproben und CRMs lagen innerhalb der akzeptablen Toleranzgrenzen. Alle Diamantbohrlöcher wurden mit PQ-Durchmesser gebohrt. Die Kernausbeute in allen Adern war besser als 98 %.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Chris Wilson, B.Sc (Hons), PhD, FAusIMM (CP), FSEG. Chief Operating Officer und Director von Zacatecas Silver geprüft, verifiziert und genehmigt, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zacatecas Silver weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Zacatecas Silver, die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Zacatecas-Grundstücken und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Bestimmungen. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Sofern nicht durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben, verpflichtet sich Zacatecas Silver nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Adam Ross, Investor Relations, Telefon: +1 604 229-9445, Gebührenfrei (Nordamerika): +1 833 923-3334, Email: info@zacatecassilver.com

