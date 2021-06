Ist die Fastly-Aktie das Schlimmste, was Wachstumsinvestoren passieren kann?

Die Fastly-Aktie hat vermutlich auch viele erfahrene Investoren, die auf Wachstumsaktien setzen, eine Menge Nerven gekostet. Seit ihrem Rekordhoch befindet sich die Aktie eigentlich bloß noch im Sturzflug. Immerhin korrigierten die Anteilsscheine von zwischenzeitlich 115 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 39,13 Euro. Ein Einbruch von sage und schreibe 66 % innerhalb weniger Monate.

Macht das die Fastly-Aktie zur schlimmsten Investition, die Wachstumsinvestoren passieren kann? Na ja, immerhin haben die Anteilsscheine noch nicht 100 % ihres Börsenwertes verloren. Es gibt jedoch eine Menge Dinge, die Investoren derzeit auf die Probe stellen.

Fastly-Aktie: Mit das Schlimmste …?

Zugegebenermaßen hat nicht nur der Aktienkurs der Fastly-Aktie seine Investoren jede Menge Nerven gekostet. In den vergangenen Wochen, Monaten und Quartalen hat es einige Dinge gegeben, die neben dem Aktienkursverlust zu einer Geduldsprobe geführt haben. Damit ist definitiv nicht nur die Tech-Korrektur gemeint.

Nein, auch operativ trat die Wachstumsaktie zuletzt auf die Bremse. Im Jahresvergleich kletterten die Umsätze zuletzt lediglich um 35 % auf 85 Mio. US-Dollar. Ein Wachstum, das nicht den Ansprüchen der Investitionsthese genügen kann. Vor allem nicht mit Blick auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, das zwischenzeitlich in den 40ern gelegen hat. Zugegeben: Das ist insgesamt optimistisch bewertet gewesen.

Die Investitionsthese hinter der Fastly-Aktie dürfte mit einem nachlassenden Wachstum natürlich wachsen. Sind die Content-Delivery-Network-Lösungen des Unternehmens doch nicht so gut? Das ist im Moment ein klares Fragezeichen. Erschwerend hinzu kam, dass der CFO das Unternehmen verlassen hat, was ebenfalls wenig vertrauenserweckend schien. Wobei Personal natürlich immer mal kommen und gehen kann.

Aktienkursperformance und nachlassendes Momentum beim Wachstum sind jedoch die Faktoren, die bei der Fastly-Aktie vielleicht dazu führen, dass so mancher bereut, die Aktie gekauft zu haben. Doch es gibt weiterhin auch eine andere Perspektive.

Bedenke: Die Investitionsthese ist nicht zerstört

Foolishe Investoren sollten bei der Fastly-Aktie bedenken, dass die Investitionsthese nicht zerstört ist. Das Wachstum ist zwar im Moment ein wenig langsamer. Keine Frage: Das gilt es auch im Auge zu behalten. Allerdings könnte das Momentum zurückkehren. Beispielsweise durch neue Kunden, wachsende Datenmengen und einen insgesamt wachsenden Kernmarkt.

Für die Investitionsthese spricht außerdem, dass die Leistungen augenscheinlich sehr beliebt sind. Die sogenannte Net-Retention-Rate in US-Dollar liegt mit 139 % weiterhin im Bereich des Wachstums. Im Umkehrschluss bedeutet diese Kennzahl, dass die Unternehmenskunden im Vergleich zum Vorjahresquartal rund 39 % mehr Geld für die Lösungen des Unternehmens bereit sind, zu bezahlen.

Das zeigt, dass die Fastly-Aktie keineswegs das Schlimmste ist, was Wachstumsinvestoren passieren kann. Bloß, dass Chancen und Risiken einfach sehr groß sind und sich das in einem enormen Maß an Volatilität kenntlich macht. Für Foolishe Investoren gibt es daher zwei Take-Away-Parts: Nämlich erstens, dass es immer noch Chancen und Risiken gibt und beide groß sind. Aber auch, dass diese dynamische Wachstumsaktie vielleicht nicht für jeden das geeignete Investitionsmittel ist.

Der Artikel Ist die Fastly-Aktie das Schlimmste, was Wachstumsinvestoren passieren kann? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Fastly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fastly.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images