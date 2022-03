Ist die Korrektur vorbei? Möglich. Bist du zufrieden?

Ob die Korrektur vorbei ist, das ist eine interessante Frage. Im Moment können wir jedenfalls sagen, dass es zwischen den schlechten Tagen auch wieder gute gibt. Der DAX hat in der letzten Woche zwischenzeitlich um über 1.000 Punkte an einem einzelnen Tag zugelegt, was zumindest die Möglichkeit offenbart.

Foolishe Investoren sollten sich besser etwas anderes fragen: Wenn die Korrektur wirklich vorbei ist, bist du zufrieden? Oder gibt es etwas, das du in einem, in drei oder in fünf Jahren bereuen kannst? Günstige Chancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben, ist eine Eigenschaft, die Foolishe Investoren besitzen sollten.

Stell dir vor, die Korrektur ist bald vorbei: Wäre das okay?

Es gibt mit Sicherheit einige Aktien, die du schon immer mal besitzen wolltest. Coca-Cola mit 3 % Dividendenrendite oder die Allianz-Aktie mit 5 %? Oder einige Growth-Aktien, denen du schon lange hinterhergeschaut hast, die jetzt wieder sehr preiswert sind? Eine Korrektur ist stets die Möglichkeit, sich diese Chancen zu sichern. Auch im jetzigen Marktumfeld sind solche Chancen nicht nur möglich, sondern in Hülle und Fülle vorhanden.

Wer als Investor nicht aufpasst, der steht in einigen Wochen, Monaten oder Jahren vor dem Chart im Rückblick und sagt: Hätte ich mal X gekauft. Oder mehr in Y investiert. Deshalb ist eine sehr entscheidende Frage, ob man jetzt zufrieden ist.

Das muss nicht nur die Frage betreffen, ob man in der Korrektur eine Aktie gekauft hat oder nicht. Nein, sondern auch die Allokation ist entscheidend. Wenn man bereits eine erste Position bei einer wirklich qualitativen Aktie aufgebaut hat, aber eigentlich mehr möchte, können günstigere Preiskonditionen die Chance offenbaren. Mehr Dividende und mehr passives Einkommen oder einen regelrechten Höhenflug nach der Korrektur: Vieles ist möglich, wenn man jetzt die Entscheidungen trifft, mit denen man langfristig zufrieden ist.

Kurzfristiger Schmerz vs. gute Renditen

Jetzt die Basis für das zukünftige Zufriedensein zu stellen ist jedoch nicht einfach. Die Korrektur kann schließlich auch noch zu einem Crash werden. Wir wissen nicht, wie es weitergeht oder ob wir den Tiefpunkt bereits gesehen haben. Unsicherheit ist ein Wegbegleiter, der zu kurzfristigem Schmerz werden kann.

Trotzdem bleibt die titelstiftende Frage bestehen: Was ist dir lieber, verpasste Chancen und dafür kurzfristig mehr Sicherheit? Oder kurzfristige Schmerzen und dafür ein Zufriedensein in einigen Wochen, Monaten oder Jahren? Ich habe einen Crash jedenfalls schon einmal nicht ausreichend für meine Verhältnisse genutzt. Deshalb ist die Frage jetzt, in Anbetracht eines möglichen Endes der Korrektur, relevant für mich. Einige Entscheidungen werde ich jetzt noch treffen, bevor die volatile Phase womöglich endet.

