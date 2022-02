Ist es jetzt endgültig zu spät für diese Top-Aktie mit 3,1 % Dividendenrendite?

Eine Top-Aktie mit 3,1 % Dividendenrendite? Viele Investoren werden mir sicherlich beipflichten, dass entweder eine starke Qualität oder ein absolut solides Wachstum auf eine spannende Bewertungslage hindeuten. Mit einer Drei vor dem Komma bei der Ausschüttungsrendite sind Investoren häufig sehr zufrieden.

Innovative Industrial Properties ist im Moment eine Aktie, die 1,50 US-Dollar pro Quartal ausschüttet und bei einem Aktienkurs von ca. 190,50 US-Dollar auf 3,1 % Dividendenrendite kommt. Aber ist es jetzt zu spät für diese Top-Aktie? Bis vor wenigen Tagen lag die Dividendenrendite jedenfalls noch bei 3,4 %, was deutlich höher gewesen ist.

Top-Aktie mit 3,1 % Dividendenrendite: Nicht zu spät!

Es mag ein paar Gründe geben, warum Innovative Industrial Properties für einige Investoren vielleicht eine Top-Aktie ist, bei der Investoren spät dran sind. Wobei die 3,1 % Dividendenrendite in vielerlei Hinsicht eine Baustelle sein kann. Im Corona-Crash gab es die Aktie schließlich mit bedeutend mehr als 4 % Ausschüttungsrendite bei einer Quartalsdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar. Das heißt, Investoren, die damals eingestiegen sind, dürfen sich inzwischen über das Doppelte an Rendite freuen.

Auch ist seitdem eine Menge passiert. Das Wachstum hat sich zuletzt etwas verlangsamt, die Funds from Operations lagen zum Ende des vierten Quartals des Jahres 2021 bei 1,85 US-Dollar je Aktie. Mit 105 verschiedenen Immobilien ist die operative Basis inzwischen größer. Das zeigt, dass in den vergangenen Jahren eine Menge passiert ist, was man verpasst hat. Zumal die Aktie nicht nur in fünf Jahren die Dividende ver-10-facht hat und der Aktienkurs sich ebenfalls vervielfachte. Auch das ist etwas, das Investoren nun natürlich nicht mehr aufholen können bei dieser Top-Aktie mit jetzt 3,1 % Dividendenrendite.

Das Beste steht noch bevor!

Trotzdem spricht für mich vieles dafür, dass bei dieser Top-Aktie mit 3,1 % Dividendenrendite das Beste erst noch bevorsteht. Wobei die derzeitige Bewertung sogar vergleichsweise günstig erscheint. Neben der Ausschüttungsrendite ist außerdem ein Kurs-FFO-Verhältnis von derzeit 25,7 auf Basis des letzten Vierteljahres prägend für die Bewertung. Das ist für eine Dividendenwachstumsaktie vergleichsweise moderat.

Trotz der nachlassenden Wachstumsraten kam Innovative Industrial Properties im Quartalsvergleich auf ein Wachstum bei den Funds from Operations in Höhe von 8,2 % auf bereinigter, verwässerter Basis. Im Jahresvergleich lag das Wachstum hingegen bei 42,3 %, was zeigt, dass es hier noch ein sehr deutliches operatives Wachstum und mit durchschnittlich 28 % auch ein solides Dividendenwachstum gibt.

Innovative Industrial Properties ist daher nicht nur eine wachsende Top-Aktie mit 3,1 % Dividendenrendite. Nein, sondern mit inzwischen 105 verschiedenen Immobilien ist die Ausgangslage zudem diversifizierter. Vereinzelter Leerstand sollte im Zweifel nicht direkt zu einer Bedrohung für die Investitionsthese führen. Auch die Qualität und die größere Diversifikation gilt es jetzt zu würdigen.

Wenn ich alles betrachte, so glaube ich: Die jetzige Ausgangslage kann einen soliden Kompromiss darstellen. Wachstum ist weiterhin möglich und wahrscheinlich, die Bewertung ist jedenfalls mit über 3,1 % Dividendenrendite nicht zu teuer. Trotzdem ist die Qualität in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Das Beste liegt daher womöglich noch vor der Aktie, auch wenn die dynamischste Zeit hinter ihr liegt.

