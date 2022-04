Ist es jetzt zu spät, die HelloFresh-Aktie zu kaufen?

Die HelloFresh-Aktie ist am Dienstag dieser Woche mächtig gestiegen. Mit den Anteilsscheinen ging es bis zum Handelsschluss um ca. 10,4 % auf 44,22 Euro hinauf. Eine dynamische Entwicklung einer zuletzt eher leidgeplagten Growth-Aktie.

Schließlich liegt das Rekordhoch der HelloFresh-Aktie weiterhin bei 97,50 Euro. Eine Performance, die zeigt, dass die Growth-Schwäche eben auch an den DAX-Wachstumsaktien nicht spurlos vorbeigezogen ist.

Eine andere Frage ist jedoch, ob man diese Chance ein weiteres Mal verpasst oder ob man selbst nach diesem 10%igen Kursplus weiterhin günstig zugreifen kann.

HelloFresh -Aktie: Jetzt zu spät?

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung ist es jedenfalls noch nicht zu spät, um bei der HelloFresh-Aktie zuzugreifen. Alleine mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 7,6 Mrd. Euro erkennen wir, dass der Börsenwert für einen E-Commerce-Akteur sogar wieder vergleichsweise gering. Das Bewertungsmaß ist weit zurückgekommen.

Aber auch andere fundamentale Kennzahlen legen diesen Rückschluss nahe. So beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis der HelloFresh-Aktie bei einem Jahresumsatz von zuletzt rund 6 Mrd. Euro auf 1,26. Das ist weiterhin ein moderater Wert. Zumal die Prognose des E-Commerce-Akteurs weiteres Wachstum in Aussicht stellt.

Im Geschäftsjahr 2022 soll der Umsatz erneut in den 20er-Prozentbereich klettern, was heißt: Im Idealfall könnte sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Aktie auf ein Bewertungsmaß von 1 oder weniger verringern. Das wäre für mich eine Schnäppchen-Bewertung. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Management die eigenen Jahresziele weiterhin erfüllt.

In der Vergangenheit sind Prognosen unterjährig jedoch eher mehrfach erhöht worden, was ein guter Indikator ist. Das Wachstum der HelloFresh-Aktie scheint daher bei einer eher preiswerten Bewertung weiterzugehen.

Erneut die Frage nach dem Geschäftsmodell

Foolishe Investoren, die jetzt die HelloFresh-Aktie kaufen wollen, sollten weiterhin vom Geschäftsmodell überzeugt sein. Es geht um das Versenden von Kochboxen mit allen benötigten Zutaten und den passenden Rezepten. Etwas, das es wenig Kreativen oder zeitlich eingeschränkten Menschen erleichtern kann, trotzdem zu Hause frisch zu kochen.

Aber nach der Pandemie kann es auch ein rückläufiges Momentum geben, was ein Risiko ist, auf das sich der Markt offenbar sehr stark konzentriert. Die HelloFresh-Aktie ist moderat bewertet und hat in der Pandemie gezeigt, wie wachstumsstark das eigene Geschäftsmodell sein kann. Trotzdem sollten Foolishe Investoren auch in Zukunft von den Aussichten überzeugt sein, wenn sie hier investieren möchten.

Der Artikel Ist es jetzt zu spät, die HelloFresh-Aktie zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: HelloFresh