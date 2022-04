Ist es jetzt zu spät, noch die Aktie der Münchener Rück zu kaufen?

Die Aktie der Münchener Rück macht weiter an Boden gut. An einem überaus soliden Dienstag dieser Woche schaffen es die Anteilsscheine, die Marke von 247 Euro zurückzuerobern. Wer die Aktie im Tief bei ca. 205,50 Euro gekauft hätte, der freut sich inzwischen über schnelle 20 % Kursperformance. Wobei es kaum einem gelingt, den Tiefpunkt zu erwischen.

Eine andere Frage ist es, ob es für die Aktie der Münchener Rück bereits zu spät ist. Für das große Schnäppchen womöglich schon. Aber nicht jeder braucht den Tiefpunkt, um die eigenen Renditeziele zu erreichen. Lass uns das ein wenig näher ausführen.

Münchener Rück: Weiterhin nicht teuer!

Die Aktie der Münchener Rück ist auf einem Aktienkurs von 247 Euro definitiv nicht zu teuer. Gemessen an einem 2021er Gewinn je Aktie in Höhe von 20,93 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis momentan bei 11,8. Das wiederum ist eher eine Aktie, die wir noch dem Value-Bereich zuordnen können. Mit Blick auf die diesjährige Dividende von runden 11 Euro je Aktie erhalten Investoren eine Dividendenrendite von 4,45 %. Auch dieser Wert liegt gewiss deutlich über dem DAX-Durchschnitt und gefühlt in einem eher durchschnittlichen Bereich für den DAX-Rückversicherer der vergangenen Jahre.

Bloß, dass diese Bewertung nicht in Stein gemeißelt ist, was für Investoren gerade jetzt eine Chance darstellt. Das Management der Münchener Rück rechnet in den kommenden Jahren erneut mit einem moderaten Wachstum im in etwa mittleren einstelligen Prozentbereich. Das heißt, dass sich das günstige Bewertungsmaß weiter relativieren kann.

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 bedeutet bei konstanten Bewertungen und Zahlen eine theoretische Gewinnrendite von 8 % p. a. Alleine hiermit erkennen wir, dass solide Wertsteigerungen bei der Aktie der Münchener Rück langfristig möglich sind. Zumal das Management neben der Dividende auch Aktienrückkäufe bedient, um das Wachstum weiter anzukurbeln.

Nicht zu spät, aber eben moderat bewertet

Für die Aktie der Münchener Rück ist es für meinen Geschmack daher noch nicht zu spät. Gerade für Buy-and-Hold-Investoren gibt es noch eine solide Möglichkeit auf zeitlose Renditen. Über Jahre und Jahrzehnte sollten Wertsteigerungen möglich sein. Wobei die Aktie voraussichtlich kaum ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in den 20ern haben dürfte. Zumindest nicht nachhaltig, dafür ist der Markt der Versicherungen zu zyklisch und zu wenig prognostizierbar in einzelnen Jahren.

Solide Renditen, Aktienrückkäufe, eine starke Dividende und ein moderates Wachstum bei einer günstigen Bewertung bilden jetzt diesen Mix. Aus diesem Fokus heraus ist die Aktie der Münchener Rück auch heute noch einen Kauf wert. Selbst wenn die Aktie sich seit ihrem vorläufigen Tiefpunkt um ca. 20 % entfernt hat.

Der Artikel Ist es jetzt zu spät, noch die Aktie der Münchener Rück zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images