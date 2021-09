ITM Power: Der nächste Wasserstoffplayer, dass gleiche Ergebnis – Aktie bricht nach den Zahlen zweistellig ein

Der mit Linde verbandelte Wasserstoffspezialist von der Insel hat heute seine Zahlen für das abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 30 April geendet ist, veröffentlicht. Die Reaktion auf die Zahlen haben wir auch schon bei vielen Konkurrenten in der Branche gesehen. Die Aktie verliert heute fast 15 Prozent. Diesmal ist das bereinigte EBITDA der Knackpunkt.

Chart ITM Power – Intraday

EBITDA-Verlust ausgeweitet

Die Wasserstoff-Aktien stehen aktuell nicht auf der Gewinnerseite. Wurde ihnen 2020 fast noch jeder Ausrutscher verziehen und eine Verdopplung des Kurses war das Minimum, so ist es jetzt genau umgekehrt. Die Anleger schauen genau hin und wollen Fortschritte sehen. Jeder kleinste Fehler wird bestraft. Bei ITM Power ist es heute unter anderem das bereinigte EBITDA. Im Vergleich zum Vorjahr vergrößerte sich das Minus von 18,01 Millionen GBP auf 21,4 Mio. GBP.

Umsatz legt zu, Verlust wird kleiner

Die restlichen Finanzkennzahlen die ITM Power heute für das abgelaufen Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht lesen sich gar nicht so schlecht. Die Verkaufserlöse konnten die Briten um rund 30 Prozent auf 4,3 Millionen GBP steigern. Allerdings fließen in den kompletten Umsatz auch noch die noch die Projektzuschussfinanzierungen mit ein. Die waren im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings um 63 Prozent rückläufig, so dass der gesamte Umsatz um 6 Prozent auf 5,1 Millionen GBP gefallen ist. Den Verlust könnte ITM Power eindämmen er fiel von 29,4 auf 26,7 Millionen GBP.

Vorstand ist zufrieden

So fasst Sir Roger Bone, Vorstandsvorsitzender von ITM Power, das abgelaufene Geschäftsjahr zusammen: „Das Jahr bis April 2021 war ein weiteres Jahr der Innovation und des Wachstums für die Gruppe, da der Bau des Bessemer Parks, unserer neuen 1-GW-Fabrik abgeschlossen wurde und die Gruppe begann, erste Aufträge über ihr Joint Venture mit der Linde GmbH, ITM Linde Electrolysis, zu gewinnen GmbH. Die Partnerschaft mit Linde hat es dem Konzern ermöglicht, sich direkter auf seine wichtigsten Fertigungskapazitäten zu konzentrieren und einen umfassenderen, lösungsorientierten Ansatz für eine zunehmende Zahl von adressierbaren Märkten sowohl in geografischer als auch in anwendungsbezogener Hinsicht zu entwickeln.“

Erholung für die Katz

Mit dem heutigen Kursrutsch trübt sich das Chartbild bei ITM Power wieder deutlich ein und die Erholung der vergangenen Woche ist komplett aufgezerrt. In einem Rutsch geht es unter die 50- und 200-Tage-Linie. Zudem geht es noch unter die vertikale Unterstützung von 400 GBp. Jetzt könnte der Kurs bis 350 GBp durchgereicht werden. Zu Beginn des Jahres hatte der Abstieg des Kurses mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen begonnen. Die Zahlen für das komplette Geschäftsjahr machen die Lage nicht gerade besser.

Trotzdem hat ITM Power mit Linde einen erfahrenen und großen Partner an seiner Seite. Langfristig dürfte sich das auszahlen. Anleger die darauf spekulieren möchten sollten sich den Wert jetzt zumindest auf die Watchlist setzen.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage ITM Power