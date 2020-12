ITV - Brexit-Abkommen am Mittwoch möglich

London (Reuters) - Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union könnte Medien zufolge am Mittwoch mit einem Abkommen zum Abschluss kommen.

Der politische Chefredakteur Robert Peston des britischen Sendernetzwerks ITV schrieb am Dienstag auf Twitter https://twitter.com/Peston/status/1341529716268929025, "ein britischer Insider sagt jetzt, dass morgen wieder eine Einigung über ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU möglich ist". Ein Abkommen sei in greifbare Nähe gerückt, da es vermutlich nach einer weiteren mit der Angelegenheit vertrauten Person spät in der Nacht Bewegung bei den Themen Fischerei und Sanktionen gegeben habe, fügte er hinzu.

Zuvor hatte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Dienstag zu den festgefahrenen Verhandlungen angekündigt, die Europäische Union unternehme einen "letzten Anlauf" für ein Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien, obwohl es immer noch tiefe Meinungsverschiedenheiten über die Fischereirechte gebe.

Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet eine Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Ohne ein Abkommen drohen höhere Zölle sowie lange Wartezeiten an der Grenze.