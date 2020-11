J.P. MORGAN - Ein starker Bulle

Den Kurseinbruch vom Frühjahr konnte die Aktie von J.P. Morgan in den letzten Monaten gut verdauen und mit dem Bruch des Widerstands bei 104,34 USD ein Kaufsignal generieren. Dies sorgte Anfang November für den Sprung über einen mehrwöchigen Seitwärtsmarkt und den direkten Anstieg über das Zwischenhoch bei 115,77 USD. Erst an der Hürde bei 119,24 USD wurde die Kaufwelle kurzzeitig gestoppt. Die anschließende Korrektur konnte jedoch an der Unterstützung bei 112,66 USD wieder aufgefangen und die 119,24 USD-Marke mit einer weiteren Aufwärtsbewegung durchbrochen werden.

Der Weg ist frei

Der starke Anstieg der letzten Tage hat ein weiteres bullisches Signal generiert und könnte jetzt direkt in einer Aufwärtsbewegung bis an die 128,58 USD-Marke fortgesetzt werden. Lediglich im Bereich von 125,00 USD könnte eine leichte Korrektur für eine vorübergehende Abwärtsbewegung sorgen. Steigt die Aktie auch über den Widerstand bei 128,58 USD, dürfte sich die Rally mittelfristig sogar bis an das Rekordhoch bei 141,10 USD ausdehnen.

Ein Bruch der Unterstützung bei 119,24 USD wäre dagegen ein Indiz für eine einsetzende Korrektur bis 112,66 USD, ehe die Bullen dort das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen sollten. Abgaben unter die Marke würden den Wert dagegen stark unter Druck setzen, da in diesem Fall das Aufwärtsgap geschlossen und die Aktien somit bis 104,34 USD abverkauft werden könnten.

JPMorgan Chartanalyse (Tageschart)

