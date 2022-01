JD.com: Chinas größter Einzelhändler profitiert vom E-Commerce-Boom

Werbung

Rasant wachsender E-Commerce-Markt

Der chinesische E-Commerce-Markt hat sich in den letzten fünf Jahren rasant entwickelt. Ein Grund dafür ist die starke Verbreitung des Internets sowie von Smartphones und Tablets. Der chinesische Online-Händler JD.com hat am wachsenden Vertrauen der Verbraucher ins Online-Shopping einen großen Anteil. Während der Einzelhandels-Markt laut dem National Bureau of Statistics of China zwischen 2012 und 2020 um durchschnittlich 7,8 % pro Jahr angewachsen ist, lag das Wachstum im Online-Handel im selben Zeitraum bei 32 %. Ähnliche Umsatzwachstumsraten verzeichnete auch JD.com in den letzten Jahren. Das Potenzial ist noch groß: Dem Daten- und Analyseunternehmen GlobalData zufolge soll der chinesische E-Commerce-Markt zwischen 2021 und 2025 um durchschnittlich 11,6 % auf rund 3,3 Billionen USD ansteigen. Dabei ist der Einzelhandelsmarkt in China noch deutlich fragmentierter als beispielsweise der US-Markt. Das bietet JD.com noch große Chancen, Marktanteile zu gewinnen.

Vollautomatisierte Warenzentren und Roboterläden

Neben der One-Stop-E-Commerce-Plattform verfügt JD.com über ein landesweites Logistiknetz und nutzt ausgeklügelte datengesteuerte Liefertechnologien. JD Logistics bietet Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen intelligente Lieferketten- und Logistikdienste. Das Unternehmen betreibt über 40 automatisierte intelligente Fulfillment-Zentren und nutzt ein riesiges Netzwerk von Lagerhäusern. Auf diese Weise schafft es das Unternehmen, Elektronik-Produkte, Kleidung und Heimtextilien, Konsumgüter des täglichen Bedarfs, frische Lebensmittel, Haushaltsgeräte u.v.m. bei 90 % der Bestellungen noch am selben oder nächsten Tag auszuliefern. In Shanghai hatte JD das erste vollautomatische Lagerhaus der Welt gebaut. JD entwickelt derzeit auch eigene Lieferdrohnen und automatische Lieferroboter. JD.com geht nun weitere neue Wege und eröffnet in den Niederlanden zwei Roboterläden unter dem neuen Markennamen „ochama“, weitere Standorte sollen bald folgen. Es handelt sich um ein neues Ladenmodell, das Online-Bestellungen und Abholshops, in denen Roboter die Pakete vorbereiten, mit einem Heimlieferservice verbindet. Ochama ist ein Kunstname und steht für die Kombination aus „Omni-Channel“ und „amazing“. Mit diesem neuen Ladenkonzept sollen Kunden in Europa von besseren Preisen und besserem Service profitieren. Das automatisierte Lager ist Teil des futuristischen Abholshops, in dem eine Flotte von Robotern, darunter sogenannte ‚automated ground vehicles‘ (AGV) und Roboterarme, die Waren kommissionieren, sortieren und transportieren. Dies soll den Produktpreis um weitere 10 % senken, was wiederum dem Kunden zugutekommt.

Neue strategische Partnerschaft mit Shopify

JD.com schloss kürzlich mit dem kanadischen Unternehmen Shopify eine strategische Partnerschaft ab. Shopify bietet mit seiner Software bereits 1,7 Millionen Händlern weltweit die Möglichkeit, eine eigene E-Commerce-Webseite zu erstellen. Die Partnerschaft soll jetzt US-Händlern in Zukunft ermöglichen, ihre Verkäufe an Verbraucher in China abzuwickeln. Die Händler können über die E-Commerce-Plattform JD Worldwide ihre Produkte anbieten. Bisher war es für US-Unternehmen aus regulatorischen Gründen eher schwierig, in China Fuß zu fassen. Über JD erhalten diese jetzt Zugang zu einem der führenden E-Commerce-Marktplätze in China und zu den über 550 Millionen aktiven Kunden von JD.com. Außerdem bietet JD.com seine Logistik an, um die gesamte Abwicklung von JD’s US-Lagern direkt zu den Verbrauchern in China zu übernehmen. JD.com wird dafür seine Frachtflüge zwischen China und den USA, mehr als 1.300 Lagerhäuser und mehr als 200.000 Zusteller in China, nutzen.

Positive Analystenmeinung – Aktie erholt

Die Aktie erhielt zuletzt durch einen positiven Analystenkommentar von Atlantic Equities Unterstützung. Diese nahmen die Aktie mit einem Kursziel von 100 USD in ihr Coverage auf und raten zum ‚Übergewichten‘. Die Aktie bildete im Bereich von 62 USD eine Widerstandszone aus und konnte die gleitenden Durchschnitte auf 50-, 150- und 200-Tages-Basis zurückerobern. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 28. Februar erwartet.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf JD.com Inc. (ADR)

Stand: 21.01.2022

