JD.COM - Startschuss für eine Rally gefallen?

Die Aktie von JD.com war gestern der größte Gewinner an der Nasdaq. Sie legte um 8,31 % zu. Ist dieser Anstieg eine einmalige Sache oder der Startschuss für eine größere Rally?

Nach dem Allzeithoch vom 17. Februar 2021 bei 108,29 USD geriet die Aktie von JD.com stark unter Druck und fiel bis 27. Juli auf ein Tief bei 61,65 USD zurück. Nach einem Test dieses Tiefs am 19. August startete eine volatile Aufwärtsbewegung.

Nach einem Scheitern am log 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch konsolidierte die Aktie in den letzten Wochen in einer bullischen Flagge an den EMA 200. Gestern brach sie mit einem Aufwärtsgap zwischen 79,49 USD und 81,07 USD aus dieser Flagge nach oben aus und bildete anschließend noch eine lange weiße Kerze aus.

Jetzt wieder im Rallymodus?

Die Aktie von JD.com könnte in den nächsten Tagen zu einer weiteren Rally ansetzen. Erstes Ziel ist das log. 61,8 % Retracement bei 87,32 USD. Im Falle eines Ausbruchs darüber wäre sogar Platz in Richtung 98,31 USD. Ein Rückfall unter das gestrige Aufwärtsgap würde das neue Kaufsignal negieren. Zudem würde dann die Gefahr eines Rückfalls na oder in das noch teilweise offene Gap vom 24. August bestehen. Der offene Rest liegt zwischen 66,30 USD und 68,46 USD.

Fazit: Der gestrige Anstieg bietet eine gute Ausgangsbasis für eine weitere Rally.

JD.com - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)