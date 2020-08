Jeder Fünfte geht mit Abschlägen in Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als jeder fünfte Rentner geht mit Abschlägen vorzeitig in den Ruhestand. So lag der Anteil der neu dazugekommenen Altersrenten mit Abschlägen im vergangenen Jahr bei 22,5 Prozent, wie eine vom Bundestag veröffentlichte Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zeigt. Vor allem Frauen nehmen die mit einem früheren Rentenbeginn verbundenen Abschläge in Kauf, bei ihnen lag der Anteil bei 24,8 Prozent. Bei den Männern waren es nur 19,9 Prozent. Insgesamt gingen rund 184 000 Menschen mit Abschlägen in Rente - 2010 waren es mit 320 000 noch deutlich mehr./bw/DP/stw