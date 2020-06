Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Sandy Morris bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Flugzeugbauers, wegen der Covid-19-Pandemie weltweit 15 000 Stellen streichen zu wollen. In "brutaler finanzieller Hinsicht" und nur kurzfristig seien die personellen Einschnitte möglicherweise nicht tiefgreifend genug, um das operative Ergebnis (Ebit) und den frei verfügbaren Barmittelzufluss am besten zu schützen, aber auf mittelfristige Sicht seien die Maßnahmen optimal./la/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 15:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 15:24 / ET

