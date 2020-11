Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

JEFFERIES & CO

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei zu einer relativen Stabilität zurückgekehrt, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la