Jefferies belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Chris Counihan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Zeitungsbericht, wonach die Investmentfirma LetterOne einen möglichen Börsengang der Öl-und Gas-Tochter Wintershall Dea blockieren will. Dies unterstreiche die anhaltenden Herausforderungen für BASF, die gehaltenen Anteile abzutrennen. Die diesbezüglichen Erwartungen der Investoren dürften aber ohnehin begrenzt sein. LetterOne ist Minderheitseigentümer von Wintershall Dea./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 02:33 / ET

