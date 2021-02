Jefferies belässt BAT auf 'Hold' - Ziel 2792 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach der Vorlage von Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2792 Pence belassen. Angesichts des bereits im Dezember vorgelegten Zwischenberichts habe es nicht zu viele Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das Ertragsziel für das laufende Geschäftsjahr wohl bei den Anlegern nicht gut ankommen. BAT peile beim Gewinn je Aktie lediglich ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an, obwohl sich die Absatzvolumina in der Branche bereits erholten./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 02:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 02:56 / ET

