Jefferies belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach der Tarifeinigung mit Verdi auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Entgelttarifvertrag erscheine etwas teurer als erwartet und sollte im Kontext einer starken finanziellen Entwicklung während der Covid-19-Pandemie gesehen werden, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 10:44 / ET

