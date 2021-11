Jefferies belässt Eon auf 'Hold' - Ziel 9,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Die zusätzlichen Details des Energieversorgers zu den Aussagen auf dem jüngsten Kapitalmarkttag beinhalteten Wachstumsziele für die Sparten bis 2026 sowie eine bis 2030 in Aussicht gestellte jährliche Ergebnissteigerung je Aktie (EPS) von durchschnittlich mehr als fünf Prozent, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem plane Eon zwischen 2022 und 2026 insgesamt Investitionen in Höhe von 27 Milliarden Euro./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 02:20 / ET

