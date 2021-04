Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der französische Whisky- und Wodka-Hersteller habe die Erwartungen bezüglich des Wachstums aus eigener Kraft in allen Sparten übertroffen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem rechne das Unternehmen für das Gesamtjahr mit einem überraschend deutlichen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) aus eigener Kraft. Negative Währungseffekte aber könnten das Ertragswachstum (EPS) etwas hemmen./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 02:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 02:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.