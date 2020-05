Jefferies belässt Renault auf 'Underperform' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung des Sparprogramms auf "Underperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois wertete es in einer am Freitag vorliegenden Studie besonders positiv, dass der Autobauer bei sämtlichen geplanten Sparvorhaben an seine Fixkosten gehe. Ein Fragezeichen stünde aber hinter den künftigen Gewinnen und der Verschuldung./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / 04:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2020 / 04:05 / ET

