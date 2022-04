Jefferies hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel fast verdoppelt

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 35 Euro nahezu verdoppelt. Mit diesem Kursziel ist die Analystin Olivia Honychurch die optimistischste der vom Finanzdatenanbieter Bloomberg aufgeführten elf Experten für die Aixtron-Aktien. Ihr Optimismus basiert unter anderem auf den mit sogenannten microLED-Anlagen für den Kunden Apple verbundenen Wachstumshoffnungen. Außerdem könne der Anlagenhersteller für elektronische und opto-elektronische Anwendungen im Geschäft mit Warmwand-CVD-Anlagen zur Herstellung von Halbleitern Marktanteile hinzugewinnen, weil wichtige Kunden in diesem Segment die Kapazitäten ausweiteten, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 14:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 19:01 / ET

