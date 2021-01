Jefferies senkt Ziel für Unilever PLC auf 5350 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever PLC vor Zahlen zum vierten Quartal von 5500 auf 5350 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Unter anderem wegen der jüngsten Wechselkursbewegungen habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Konsumgüterkonzerns gesenkt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Abgesehen von der Bedrohung durch höhere Rohstoffpreise dürfte es genug positive Nachrichten geben, um die Ziele für 2021 zu erreichen. Die Aussichten für das laufende Jahr hätten sich insgesamt verbessert./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 19:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.