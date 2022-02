Jefferies startet ASML mit 'Buy' - Ziel 700 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von ASML bei einem Kursziel von 700 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Umsatz des Chipausrüsters dürfte 2025 am oberen Ende der angestrebten 24 bis 30 Milliarden Euro liegen und damit die Markterwartungen übertreffen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis je Aktie (EPS) sollte bis dahin jährlich im Schnitt um 17 Prozent steigen und die Bruttomarge 56 Prozent erreichen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 14:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.