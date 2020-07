NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Goldman Sachs nach dem Bericht zum zweiten Quartal von 215 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die US-Investmentbank habe sehr starke Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem für 2020 revidierte der Experte seine bereinigte Gewinnschätzung (EPS) nach oben. Die Aktie bleibe eines seiner "Top Picks" innerhalb der Investmentbanken weltweit./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 22:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:15 / BST

