JUNGHEINRICH - Diesmal gelingt der Ausbruch

Jungheinrich AG - WKN: 621993 - ISIN: DE0006219934 - Kurs: 26,120 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung aus der vergangenen Woche ("JUNGHEINRICH - Probiert es erneut") lautete wie folgt: "Der EMA200 im Tageschart hat in den vergangenen Monaten regelmäßig eine bedeutende Rolle gespielt als Widerstand auf der Oberseite. Nachdem die Aktie zuletzt Anfang November einen Fehlausbruch über diesen viel beachteten gleitenden Durchschnitt produzierte, probieren sich die Käufer aktuell erneut an einem Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt. Gelingt dies heute mit einer bullischen weißen Tageskerze und per Tagesschluss, stehen die Chancen nicht schlecht für eine anschließende Aufwärtswelle in den Bereich 27,00 bis 28,00 EUR. Oberhalb von 23,00 EUR haben in jedem Falle kurzfristig die Bullen das bessere Blatt."

EMA200 nun als Unterstützung

Nach der Analyse hat die Aktie mehr als 7 % an Wert hinzugewinnen können und den EMA200 nunmehr klar und deutlich überwunden.

Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt fungiert nun als entscheidende Unterstützung auf der Unterseite. So lange diese Marke nicht wieder per Tagesschluss unterboten wird, haben tendenziell die Käufer das besser Blatt für einen Test der mittelfristigen Abwärtstrendlinie im Tageschart. Diese verläuft aktuell bei etwa 27 EUR.

Jungheinrich Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)