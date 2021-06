K+S: Aktie nach spekulativer Rally wieder im Korrekturmodus

Nach der jüngsten Stabilisierung scheinen die 2021 insgesamt sehr gut gelaufenen Papiere von K+S am Freitag wieder in den Korrekturmodus umzuschwenken. Die Aktien des Düngerherstellers rutschten mit minus 4,6 Prozent wieder unter 11,50 Euro. Von Mitte April bis Mitte Juni waren sie im Zuge steigender Preise für Kalidünger um über die Hälfte angesprungen. Zuletzt waren vor allem Sanktionen gegen Belarus und den Konkurrenten Belaruskali Thema am Markt. Die nun bekannt gegebenen Sanktionen führten zwar zu einem knapperen Kali-Angebot in Europa, was positiv für K+S sei, doch seien nicht alle Produkte von Belaruskali betroffen, erklärte ein Händler.

