KartRider: Drift Closed Beta bei Sonys State-of-Play-Event angekündigt

Closed Beta für kostenloses, plattformübergreifendes Online-Party-Rennspiel startet am 8. Dezember

Das nächste Spiel von Nexons phänomenal erfolgreicher KartRider-Rennserie ist fast da! Wie während des heutigen Sony State of Play-Events bekanntgegeben wurde, wird dieplattformübergreifende Sensation KartRider: Drift ab dem 8. Dezember um 16 Uhr Pazifikzeit bis zum 15. Dezember um 5 Uhr Pazifikzeit in die Closed Beta starten. Der Zugang zur Closed Beta von KartRider: Drift wird für PC über den Launcher von Nexon und Steam verfügbar sein, zusätzlich zu Konsolenspielen für Xbox One und zum ersten Mal auf der PlayStation® 4.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028005682/de/

KartRider: Drift Closed Beta Announced at Sony’s State of Play Event (Graphic: Business Wire)

KartRider: Drift ist gerüstet, um neue Nervenkitzel in der beliebten Nexon-Rennserie zu liefern, und bietet beispiellose Charakter- und Kart-Anpassung. Karts können wie nie zuvor maßgeschneidert werden, sodass die Spieler ihre Fahrten so verändern können, dass sie ihre innere Rennpersönlichkeit widerspiegeln. Um sicherzustellen, dass Ihre Fahrt repräsentiert, wer Sie auf der Strecke sind, reichen die anpassbaren Optionen im Spiel von von Spielern erstellten Kart-Skins bis hin zu einzigartigen Charakterkostümen. Spieler können diese Elemente verfeinern und basteln, um sofort das ultimative Kart zu bauen.

KartRider: Drift bietet Spielern das schnellste Drift-getriebene Rennerlebnis mit atemberaubender Grafik, die über die Unreal® Engine 4 bereitgestellt wird, die von Grund auf für dynamisches Online-Gameplay entwickelt wurde. Fordern Sie Ihre Freunde heraus, egal auf welcher Plattform sie spielen, und genießen Sie keine Barrieren ohne Paywalls oder Pay-to-Win-Rennelemente.

Um sich für den Closed Beta-Zugang vorab zu registrieren, besuchen Sie die offizielle Website KartRider: Drift.

KartRider: Drift wird von Nexon veröffentlicht.

Weitere Materialien: Pressematerial

Soziale Medien: Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook / YouTube

Über KartRider: Drift http://kartriderdrift.com

KartRider wurde ursprünglich im Jahr 2004 auf den Markt gebracht und war der erste Titel in der Kart-Rennserie von Nexon, der später in Asien und darüber hinaus große Popularität erlangte und in den siebzehn Jahren seit der Veröffentlichung mehr als 380 Millionen Spieler anzog. Als Franchise hat KartRider eine starke Marke auf den asiatischen Märkten und eine riesige eSports-Präsenz in Korea mit der offiziellen Liga ab 2005 etabliert. Sie ist bis heute die am längsten laufende eSports-Liga.

KartRider: Drift ist ein neues Multiplayer-Kart-Renn-Partyspiel, das sich von früheren Titeln der Franchise inspirieren lässt, Drift-betriebene Renn-Action bietet und mehrere Spielmodi sowie von Spielern erstellte Kart- und Charakteranpassungen bietet. KartRider: Driftist auf Steam, dem Nexon Launcher, PlayStation und Xbox erhältlich und bietet kostenloses plattformübergreifendes Online-Spiel und Fortschritt, um Freunde herauszufordern, unabhängig von der gewählten Plattform.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchwegs legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

HINWEISE FÜR REDAKTEURE:

Der Fortschritt aus der Closed Beta wird beim Start nicht auf das offizielle Spiel übertragen.

Wenn Sie daran interessiert sind, einen Schlüssel für die Closed Beta von KartRider: Drift zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an das Nexon-Presseteam unter Nexon@bhimpact.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028005682/de/

Brian Klotz

Nexon America

pr@nexon.com