KBR wird eine stabile Quartalsdividende auszahlen

Der amerikanische Ingenieurdienstleister KBR Inc. (ISIN: US48242W1062, NYSE: KBR) wird seinen Aktionären am 15. Oktober 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 15. September 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,40 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 24,14 US-Dollar (Stand: 25. August 2020) bei 1,66 Prozent.

KBR mit Sitz in Houston, Texas, ist ein internationales Ingenieur- und Bauunternehmen sowie ein Militärdienstleister für das US-Verteidigungsministerium. Es werden rund 28.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,39 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,42 Mrd. US-Dollar), wie am 6. August 2020 berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 20,85 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de