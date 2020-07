Keine neuen Erkenntnisse zum Juli-Start

Der neue Börsenmonat ist gestartet und hält erst einmal wenig neue Erkenntnisse für Anleger bereit. Nach einem recht volatilen Handel geht der DAX mit einem Minus von 50 Punkten aus dem XETRA-Handel und bewegt sich daher weiter in der bekannten Handelsspanne

Vorrangig Verluste im DAX

In der Vorbörse sah man noch ein Anknüpfen an die gestrigen Gewinne. Doch kurz nach XETRA-Start fiel das elektronische Handelssystem aus und damit die Orientierung für viele Marktakteure. Nach dem Einsetzen der "Technik" kam es dann zu einer schnellen Bewegung auf der Unterseite, die den DAX durch die gestrige Bandbreite des Handels schob und auf der Unterseite sogar in die Nähe der Tiefs vom Montag.

Die 12.095 Punkten wurden jedoch gekauf und wenig später notierte der Markt wieder am Niveau vor dem XETRA-Ausfall.

Sehr positive Daten aus den USA konnten die Märkte am frühen Nachmittag noch einmal auf die Oberseite treiben und beim Dow Jones die 26.000 zum Greifen nah werden lassen. Die ADP-Daten für den Monat Mai wurden revidiert von einem Jobverlust in Millionenhöhe zu einem Zuwachs in Millionenhöhe. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden im Juni gegenüber dem Vormonat 2,369 Millionen neue Jobs. Eine erste Euphorie verblasste jedoch und zum XETRA-Ende hin konsolidierte der Markt erneut und schloss schliesslich mit rund 50 Punkten Verlust.

Diese Parameter sind zu vermerken und folgender Intraday-Chartverlauf:

Eröffnung 12.391,72PKT Tageshoch 12.391,72PKT Tagestief 12.095,11PKT Vortageskurs 12.310,93PKT

In der Nachbörse ist man gespannt auf das FOMC-Protokoll um 20.00 Uhr. Dieser Bericht der US-Notenbank FED spiegelt noch einmal die Sitzungsergebnisse wider und wird als Gradmesser für die Ausrichtung der Geldpolitik in den USA betrachtet. Im Vorfeld ziehen die Kurs aktuell wieder etwas an, vor allem die Technologiebörse Nasdaq zeigt heute Stärke und nähert sich ihrem Allzeithoch.

Gerne berichten wir im morgigen Marktgespräch darüber und halten Sie auf dem Laufenden, wie die Vorbörse dies interpretiert.

Aktien-Nachrichten aus dem DAX

Hochvolatil war erneut die Wirecard-Aktie. Nachdem wir in dieser Woche bereits über 9 Euro standen, verlor der Wert nach einem anfänglich positiven Tag erneut an Momentum und schloss den Handelstag tief im Minus.

Treiber der Bewegung sind Spekulationen über einen schnellen Verkauf von Töchtern aus Nordamerika und Singapur, welche weiterhin geschäftlich aktiv sind und von der Insolvenz laut Medienberichten nicht betroffen. Hier könnte ein Verkauf auch der Wirecard AG entsprechend helfen. Weitere Teilverkäufe werden aktuell geprüft.

Auf der Gewinnerseite ist der Konsumgüterhersteller Henkel zu erwähnen. Die US-Bank JPMorgan hatte jüngst das Kursziel für Henkel von 75 auf 85 Euro für den zeitraum Dezember 2021 angehoben, das Rating jedoch auf "Neutral" belassen. Umsatz und Ertragskraft dürften tendenziell wieder zulegen und den Kurs stützen. Hierzu wird mit Spannung Halbjahresbericht am 6. August erwartet, welcher genauere Daten offenbart.

Anbei sehen Sie die Tops und Flops aus dem DAX als Übersicht:

Wie wirkte sich der Chartverlauf auf das mittelfristige Chartbild des DAX aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem Tagestief heute erfolgte ein weiterer Test der seit Tagen skizzierten Aufwärtstrendlinie. Sie ist nun vermehrt in das Interesse der Chartanalysten geraten und fand auch heute Morgen im Marktgespräch wieder entsprechende Würdigung:

Den Test der Trendlinie muss man nun genauer deuten und das weitere Verhalten an diesem Bereich beobachten. Ein Bruch der Linie und der 12.100 könnte erneut die runde Marke von 12.000 ins Visier rücken:

Gerne lesen, sehen oder hören wir uns morgen in der Vorbörse. Folgen Sie uns für weitere Informationen auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

