Kemijoki Oy wählt Hansen für aFRR-Handel

Hansen Technologies (ASX:HSN) freut sich, eine neue Vereinbarung mit Kemijoki Oy bekanntgeben zu dürfen. Als Teil der Vereinbarung wird Kemijoki Oy, das größte Wasserkraftunternehmen in Finnland, Hansen Trade für den gesamten aFRR-Handelsbetrieb nutzen.

Mithilfe der aFRR-Lösung von Hansen Trade wird Kemijoki Oy Wasserkraftkapazitäten auf dem nordischen aFRR-Kapazitätsmarkt im Rahmen einer Lösung anbieten, die mit dem Nordic Balancing Model konform ist. Die schlüsselfertige SaaS-Lösung von Hansen für den aFRR-Handel optimiert den täglichen Handelsprozess von Kemijoki auf dem neuen Markt, der Anfang 2022 eingeführt werden soll.

Janne Ala, Director, Hydropower and Corporate Responsibility bei Kemijoki Oy, merkte an: „Wir können sehen, dass das Nordic Balancing Model untergeordnete Märkte in der Region signifikant verändert. Die Einführung dieses neuen Modells ist mit neuen Kommunikationsstandards und Marktregeln verbunden. Die Fähigkeit von Hansen, schnell eine schlüsselfertige SaaS-Lösung liefern zu können, ist für uns ideal, weil dadurch Spezifikation, Implementierung und Wartung übernommen werden. Statt Ressourcen der Wartung von mit dem Handel verbundenen IT-Systemen zuordnen zu müssen, ist das Team von Kemijoki Oy jetzt ideal aufgestellt, um sich auf die Wertoptimierung für unsere Wasserkraft-Assets zu konzentrieren.“

Scott Weir, Regional President, EMEA, Hansen Technologies, kommentierte: „Wir bei Hansen sehen es als unsere Mission an, unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen, mit denen sie geschäftskritische Operationen mithilfe moderner Tools in einer sich rasant verändernden Umgebung optimieren können. Mit der Bereitstellung von Hansen Trade wird Kemijoki Oy in der Lage sein, den täglichen Handelsbetrieb zu straffen und die Marktdynamik voll zum eigenen Vorteil zu nutzen.“

Die Entscheidung von Kemijoki Oy für Hansen Trade folgt auf jüngste Vereinbarungen mit Power-Deriva, Tampereen Sähkölaitos und Fortum. Hansen Trade wird als cloudbasierte SaaS-Lösung ausgeführt und erfüllt die Anforderungen des sich ständig weiter entwickelnden Energiehandelsmarktes hinsichtlich Flexibilität und Skalierbarkeit.

Weitere Informationen über Hansen Technologies finden Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX:HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

Über Kemijoki Oy

Kemijoki Oy ist ein finnischer Betreiber von Wasser- und Regelkraftwerken. Das Unternehmen ist Eigentümer von insgesamt 20 Wasserkraftwerken. Darüber hinaus regeln wir die Stauseen in Lokka und Porttipahta sowie den Kemijärvi- und den Olkkajärvi-See. Unser wichtigstes Ziel ist die zuverlässige und kosteneffektive Erzeugung von Wasserkraft für unsere Stakeholder.

Wir operieren als Experten- und Kommissionierorganisation für die Wasserkrafterzeugung und entwickeln Wasserkraft-Expertise weiter. Wir akquirieren den Großteil unserer Operationen von Dienstanbietern. Dank unseres agilen, auf Partnerschaften basierenden Betriebsmodells können wir Strom aus Wasserkraft kosteneffizient erzeugen und uns schnell an sich verändernde Bedingungen anpassen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kemijoki.fi/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211209005038/de/

Adnan Bashir



Senior Manager, Global Corporate Communications



Hansen Technologies



+1 647-204-0999