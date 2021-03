KfW-Chef - Stehe für Commerzbank-Aufsichtsrat nicht zur Verfügung

Berlin (Reuters) - Der scheidende KfW-Chef Günther Bräunig steht für einen Posten im Aufsichtsrat der Commerzbank nicht zur Verfügung.

"Ich habe das schon vor einem Jahr abgelehnt, und das habe ich auch dann noch mal abgelehnt", sagte Bräunig am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz der KfW auf eine Frage nach seinen Plänen. Die Commerzbank sucht nach dem überraschenden, krankheitsbedingten Abgang von Hans-Jörg Vetter einen neuen Aufsichtsratschef.

Auch bei der staatlichen Förderbank will der 65-Jährige nicht in die Verlängerung gehen: Bei der Bestimmung von Kandidaten für seine Nachfolge werde es in absehbarer Zeit eine "short list" geben, sagte Bräunig. "Gut Ding will Weile haben", fügte er hinzu. Er sei optimistisch, dass es eine gute Entscheidung gebe. Bräunigs Vertrag bei der KfW läuft Ende Juni aus.