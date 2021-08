Kimco Realty wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Immobilienkonzern Kimco Realty Corp. (ISIN: US49446R1095, NYSE: KIM) zahlt am 23. September 2021 eine Dividende von 0,17 US-Dollar für das dritte Quartal an seine Investoren aus (Record date ist der 9. September 2021).

Kimco schüttet auf das Jahr gerechnet 0,68 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 22,04 US-Dollar bei 3,09 Prozent (Stand: 13. August 2021).

Kimco Realty ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in Jericho, New York. Zum 30. Juni 2021 besaß oder betrieb Kimco Anteile an 398 amerikanischen Shopping-Centern. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 289,02 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 238,92 Mio. US-Dollar), wie am 29. Juli berichtet wurde. Der FFO betrug 148,78 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 103,48 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 46,84 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 13,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. August 2021).

Redaktion MyDividends.de