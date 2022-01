Kohl’s: Kommt es zu einer Bieterschlacht um den amerikanischen Einzelhändler? – Aktie über 30 Prozent im Plus

Obwohl die US-Indizes mit weiteren kräftigen Abschlägen in den Handelstag starten, sticht die Aktie des amerikanischen Einzelhändlers positiv hervor. Zum Handelsstart geht es über 30 Prozent in die Höhe. Laut einem Bericht von CNBC sollen gleich mehrere Interessenten an Kohl’s bereit sein über 60 Dollar je Aktie zu bieten.

Ein Gebot wohl bei 64 Dollar

Über die Höhe der Angebote hüllt sich Kohl’s heute in schweigen. Das Management bestätigt heute lediglich das es Briefe mit Angeboten erhalte hat und dass der Vorstand jetzt überlegen wird, was das Beste für die Anleger ist.

CNBC berichtet, dass wohl einer dieser Briefe von der von Starbaord unterstützten Acacia Research kommt. Demnach sollen die Partner 64 Dollar je Aktie bieten. Allerdings hat eine mit der Sache vertraute Person auch verraten, dass sich die Private-Equity-Firma Sycamore Partners gemeldet haben soll und 65 Dollar je Aktie biete. Daher könnte es gut möglich sein, dass es noch zu einer Übernahmeschlacht um Kohl’s kommenkönnte, sobald sich der Konzern für einen möglichen Bieter entschieden hat.

Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass Kohl’s die Angebote als zu niedrig abweist. Die Anleger scheinen auch noch nicht zu 100 Prozent von einer Übernahme überzeugt zu sein. Die Aktie steigt zunächst auf 62,43 Dollar.

Von Markus Weingran

Foto: LisaCarter / shutterstock.com