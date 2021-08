Konkurrenz setzt Alibaba zu - Wachstum schwächt sich ab

Bangalore (Reuters) - Ähnlich wie beim großen US-Konkurrenten Amazon hat sich das Wachstum des chinesischen Anbieters Alibaba zuletzt abgeschwächt.

Die Erlöse legten von April bis Juni um 34 Prozent auf knapp 206 Milliarden Yuan (umgerechnet 26,8 Milliarden Euro) zu, wie der 1999 von Jack Ma gegründete Konzern am Dienstag mitteilte. Im Vorquartal hatte das Plus noch bei 64 Prozent gelegen. Wie in den USA gingen Chinesen angesichts der gelockerten Corona-Bestimmungen häufiger wieder selbst einkaufen statt online zu bestellen. Zudem punkteten im Netz verstärkt Konkurrenten wie JD.Com und Pinduoduo mit ihrem Angebot.

Alibaba hatte zuletzt mit Gegenwind zu kämpfen. Zum einen wurde im vergangenen Jahr der 37 Milliarden Dollar schwere Börsengang des Fintechs Ant Group abgesagt, an dem der Konzern mit gut einem Drittel beteiligt ist. Zum anderen gehen chinesische Behörden verstärkt gegen Monopole vor und haben Alibaba im April wegen wettbewerbsschädlichen Verhaltens mit einer Milliardenstrafe belegt. Firmenchef Daniel Zhang erklärte, seine Firma werde die Auswirkungen der sich im Fluss befindenden regulatorischen Änderungen studieren.