Kramp-Karrenbauer bei Übergabe von erstem A350 als Regierungsflieger

HAMBURG (dpa-AFX) - Auf dem Gelände der Lufthansa Technik in Hamburg soll am Donnerstag (10.00 Uhr) der erste Airbus A350 an die Bundeswehr zur Nutzung durch die Flugbereitschaft übergeben werden. Zu der Zeremonie wird Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erwartet. Es sei das weltweit erste Regierungsflugzeug auf Basis eines A350-900, teilte die Lufthansa Technik mit.

Die Kabine sei speziell für Regierungsdelegationen ausgestattet worden: mit einem Konferenzraum, einer Lounge, bequemeren Sitzen, mehr Sanitärräumen und einer modernen Küche. Zwei weitere A350-900 sollen von der Lufthansa Technik mit einer VIP-Kabine versehen und im Jahr 2022 übergeben werden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen die drei neuen Maschinen die in Betrieb befindlichen A340-300 ablösen.

Die Flugbereitschaft der Bundeswehr verfügt nach Angaben eines Sprechers zurzeit über 17 Flugzeuge. Das älteste ist ein Airbus A310, der vor über 30 Jahren in Dienst gestellt wurde./bsp/DP/nas