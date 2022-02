Kymeta (www.kymetacorp.com), das Kommunikationsunternehmen, das Mobilfunk global macht, und Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (Nasdaq:KTOS), ein führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen nationale Sicherheit und Raumfahrt, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von Produkten und Lösungen bekannt, die es modernen, virtualisierten Bodensystemen ermöglichen, die Möglichkeiten von mobilen Satellitenantennen der nächsten Generation besser zu nutzen.

Zu den übergeordneten Zielen der Partnerschaft gehört es, die Fähigkeit von Bodensystemen zu verbessern, elektronisch gesteuerte Antennen und Mehrzweckantennen zu unterstützen, zu nutzen, zu managen und zu kontrollieren, um die Fähigkeiten von Software-definierten und Mehrstrahlsatelliten besser zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit wird sich zunächst auf die gemeinsame Entwicklung eines softwaredefinierten Remote-Terminals konzentrieren, das eine Vielzahl dynamischer Anwendungen im Bereich der Satellitenkonnektivität unterstützt, einschließlich der Unterstützung von Multi-Orbit-Anwendungsfällen, bei denen Konnektivität zu LEO-, MEO- und GEO-Satelliten über dieselbe Antenne angestrebt wird.

Die Raumfahrtindustrie erlebt derzeit eine Renaissance, die durch technologische Durchbrüche wie Kleinsatelliten, erweiterte LEO-Konstellationen (Low Earth Orbit), softwaredefinierte Nutzlasten, Multi-Orbit-Dienste und vieles mehr vorangetrieben wird. Am Boden finden entsprechende Fortschritte bei den Satellitennetzwerken statt, wie das Wachstum von Ground-as-a-Service-Anbietern, der mobilen Kommunikation von unterwegs und von virtualisierten Bodensystemen zeigt. Diese Fortschritte an beiden Seiten der Weltraum/Boden-Verbindung bedeuten, dass Satellitensysteme dynamischer agieren und sich während des Betriebs an veränderte Bedürfnisse, Bedingungen, Service-Levels und Geschäfts- oder Missionsanforderungen anpassen müssen.

„Die heutige Schnittstelle zwischen Modem und Antenne geht von einer analogen, statischen Eins-zu-Eins-Beziehung aus, während sich die Weltraumebene zu hochdynamischen Multi-Orbit-Netzwerken und softwaredefinierten Nutzlasten entwickelt hat“, so Greg Quiggle, Vice President des Bereichs Space Product Management bei Kratos. „Remote-Terminals müssen digital transformiert werden, indem sie die einzigartigen Fähigkeiten von elektronisch gesteuerten Antennen (Electronic Steered Antennas, ESA) und universellen Kundenendgeräten (Universal Customer Premise Equipment, uCPE) nutzen, um dynamisch Multi-Beam, Multi-Band und Multi-Use am Netzwerk-Edge zu ermöglichen.“

Das digital transformierte Remote-Terminal wird eine Kymeta-ESA mit einem softwaredefinierten uCPE auf der Grundlage der OpenSpace-Technologie von Kratos in einem einheitlichen Terminalpaket vereinen. Die OpenSpace-Plattform ist das erste und einzige kommerziell erhältliche softwaredefinierte und orchestrierte Bodensystem, das es Satelliten- und Kommunikationsnetzbetreibern ermöglicht, die digitale Transformation ihrer Satellitennetze voranzutreiben.

„Kymeta freut sich über die Zusammenarbeit mit Kratos, einem führenden Unternehmen im Bereich der Virtualisierung von Weltraumnetzwerken, um zusammen ein digitales Bodenterminal zu entwickeln, das die u8-Antennen-Technologie von Kymeta nutzt“, sagte Lilac Muller, Vice President des Bereichs Produktmanagement bei Kymeta. „Die u8 von Kymeta ist eine softwaredefinierte Plattform, die das Potenzial zukünftiger Möglichkeiten sowohl in terrestrischen als auch in weltraumgestützten Netzwerken in geostationären und nicht geostationären Umlaufbahnen erschließt.“

Um eine Lösung bereitzustellen, die sich dynamisch an Veränderungen auf der Weltraumebene anpasst und gleichzeitig mehrere Funktionen an der Netzwerk-Edge unterstützt, sind die gemeinsam entwickelten Produkte konform mit Industriestandards, einschließlich des IEEE-ISTO Std 4900-2021: Digital IF Interoperability Standard, v1.0 des Digital IF Interoperability (DIFI) Consortium (DIFI). Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass gemeinsame Standards für die Raumfahrtindustrie unverzichtbar sind, um die sich bietenden Chancen zu nutzen und die Integration der Branche in die größere globale Kommunikationsinfrastruktur voranzutreiben. Beide Unternehmen sind Gründungsmitglieder des DIFI, einer unabhängigen Organisation, die zur Entwicklung und Förderung von Standards für die Kompatibilität von Raumfahrt- und Satellitensystemen gegründet wurde.

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation zu befriedigen und den Mobilfunk global zu machen. Die zu Kymeta gehörende Firma Lepton Global Solutions hostet die Satelliten-Konnektivitätslösungen des Unternehmens und bietet dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien sowie maßgeschneiderte, kundenorientierte Dienste, welche die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens – der ersten ihrer Art – und den Dienstleistungen von Kymeta Connect™ bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen gesichert wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach – für jedes Fahrzeug, jedes Schiff und jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com

Über Kratos Defense & Security Solutions

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) entwickelt und vermarktet transformative, erschwingliche Technologien, Plattformen und Systeme für Kunden im Bereich der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten, für Bündnispartner und Wirtschaftsunternehmen. Kratos verändert die Art und Weise, wie wegweisende Technologien für diese Branchen durch bewährte wirtschaftliche und risikokapitalgestützte Ansätze, einschließlich proaktiver Forschung und optimierter Entwicklungsprozesse, schnell auf den Markt gebracht werden. Kratos ist auf unbemannte Systeme, Satellitenkommunikation, Cybersicherheit/Kriegsführung, Mikrowellenelektronik, Raketenabwehr, Hyperschallsysteme, Training, Kampfsysteme und die Entwicklung der nächsten Generation von Turbojet- und Turbofan-Triebwerken spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.KratosDefense.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005045/de/

