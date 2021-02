Krypto-Märkte: Tether verliert an Marktdominanz – reinigt der Markt sich bereits selbst, bevor das Urteil ansteht?

Die Causa Tether bleibt weiter eine Sorge im Krypto-Sektor, auch wenn die jüngsten Entwicklungen durch den von Elon Musk und Wallstreetbets verursachten Hype ein wenig in den Hintergrund geraten sind. Noch einmal kurz zusammengefasst: Gegen den Herausgeber des Stablecoins Tether besteht der Verdacht, dass nicht alle Tether-Coins 1:1 mit US-Dollar gedeckt sind, sowie dass Liquiditätsengpässe einer Tochterfirma verschleiert worden sind und dass der Krypto-Markt durch den Stablecoin manipuliert worden ist. Ein Untersuchungsverfahren ist nun eingleitet worden, nachdem Tether Ltd. lange Zeit die Herausgabe der dafür benötigten Dokumente hinauszögern konnte.

Im Detail kann man die ganze Sache hier nachlesen: Der Stablecoin Tether als möglicher Black Swan für die Kryptomärkte

Mittlerweile hat Tether alle Dokumente zu den Finanzflüssen der Firma der New Yorker Staatsanwaltschaft übernittelt und die Untersuchung läuft. Wie lange es dauern wird, bis erste Ergebnisse kommen und die Vorwürfe bestätigt werden order nicht, ist nicht klar, da es sich laut Aussage beider Parteien um Millionen von Dokumenten handelt.

Der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten in Bezug auf den Tether-Coin besteht schon seit Jahren. Dennoch ist Tether immer noch der mit Abstand größte Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 27 Milliarden Dollar. Jedoch haben sich in den letzten Jahren einige weitere Stablecoins am Markt etabliert, die wesentlich umfassender reguliert sind und bei denen es keinerlei Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Dollar-Deckung gibt. Die jüngsten Entwicklungen im Fall Tether zeigen nun bereits auch Veränderungen am Markt, denn wie neue Daten des Finanzdienstleisters coinmetrics.io zeigen, verliert Tether immer mehr an Marktdominanz, während andere Stablecoins stetig an Dominanz hinzugewinnen. Der größte Gewinner ist dabei UDSC, ein von der US-Börse Coinbase herausgegebener, unter US-Recht regulierter Stablecoin.





Diese Tendenz zeigt also, dass sich der Markt bereits entsprechend anpasst und Tether an Bedeutung verliert. Sollten die Vorwürfe also berechtigt sein und Tether eingeschränkt oder verboten werden, stehen bereits genug Alternativen für den Markt bereit. Da die Untersuchung sich durchaus über eine Zeitspanne von mehreren Monaten hinziehen könnte, besteht zudem noch genug Zeit, um die Dominanz von Tether weiter abzubauen und eine „Reinigung“ des Marktes hin zu wesentlich besser regulierten Stablecoins zu vollziehen. Entsprechend dürfte auch ein Preisschock, der bei der Bestätigung der Vorwürfe denkbar wäre, wesentlich schwächer ausfallen.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: knipsdesign / Shutterstock.com

