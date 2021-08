KSB - Ein Blick auf den Chart der Aktie vor den Zahlen am Donnerstag

KSB SE & Co. KGaA - WKN: 629203 - ISIN: DE0006292030 - Kurs: 352,000 € (XETRA)

Die Aktie von KSB verfolge ich bereits seit geraumer Zeit auf dem GodmodeTrader. Es geht vorrangig um eine fundamentale Turnaround-Story. Die Analysenserie können Sie hier im Archiv noch einmal nachlesen.

Der Wochenchart zeigt, dass der Wert 2020 sehr ungewöhnlich lief und im vierten Quartal 2020 sogar noch einmal ein neues Tief markierte, während das Gros der Aktien das Tief im März 2020 ausbildete. Schlussendlich hielt der Support bei 180 EUR mit Ach und Krech aber stand. Ein beeindruckendes Zwei-Monatskerzen-Reversal bildete die Basis für eine Rally in den vergangenen Monaten.

Der Langfristchart zeigt vor allen Dingen zwei Punkte:

Die langfristigen Abwärtstrends sind weiter intakt.Das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 liegt bei 690,98 EUR und wäre nach der großen dreiteiligen Korrektur wieder erreichbar.

Bis dorthin ist es aber ein langer Weg.

Fundamental erscheint ein erfolgreicher Lauf nach oben aber gar nicht so abwegig. Analysten erwarten in diesem Jahr den Turnaround, 2022 könnte der Gewinn je Aktie bereits wieder auf über 30 EUR klettern und das KGV auf 11 sinken. 2023 wiederum werden 40 EUR je Aktie an Gewinn prognostiziert. In der Spitze verdiente KSB historisch sogar 70 EUR je Aktie. Das zeigt, wo die Reise wieder hingehen kann.

Einen Gradmesser, wie es aktuell läuft, wird der morgige Halbjahresbericht darstellen. Die heutige Analyse erscheint also einen Tag vor diesen Zahlen und dient vor allen Dingen als Vorbereitung.

Im Wochenchart führte eine mehrwöchige Konsolidierung den Nebenwert wieder zurück an die nun neue Unterstützungszone zwischen 355 und 344 EUR. Bislang wird diese auch verteidigt. Bleibt es morgen dabei, ja löst sich die Aktie sogar von diesem Kursniveau, wäre eine weitere Aufwärtswelle in Richtung des Hochs bei 410 EUR denkbar. Läuft es sehr gut, ist auch die erste zweier langfristiger Abwärtstrendlinien bei rund 460 EUR ein potenzielles Thema.

Kommt es dagegen zu einem Abverkauf und geht die Konsolidierung damit in die Verlängerung, bieten sich Abstaubermanöver bei 320 EUR, vor allen Dingen aber um 300 EUR, an. Bei letzterer Marke verlaufen derzeit die EMAs 50 und 200 im Wochenchart. Auch befinden sich dort Zwischentiefs einer kleineren Konsolidierung. Solange die Aktie über 300 EUR notiert, ist die mehrmonatige Rally intakt.

Fazit: KSB bleibt ein interessanter Nebenwert mit deutlichem Potenzial in den kommenden Jahren, sollten die Ziele des Marktes erreicht werden. Anleger achten morgen zum einen auf den Supportbereich zwischen 355 und 344 EUR. Wird dieser gerissen, läge zum anderen bei 300 EUR eine sehr interessante Abstauberzone.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 2,21 2,32 2,46 Ergebnis je Aktie in EUR -5,50 20,37 31,80 KGV - 17 11 Dividende je Aktie in EUR 4,26 6,76 10,26 Dividendenrendite 1,21 % 1,92 % 2,91 % *e = erwartet

KSB-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)