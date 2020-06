Kupfer Future: Erholung kleineren Ausmaßes

Kupfer gilt im Allgemeinen als Gradmesser der Weltwirtschaft, in den letzten Jahren war jedoch ein klarer Abwärtstrend zu beobachten. Den Höhepunkt während des Crashs an den Finanzmärkten markierte der hier in britischen Pfund abgebildete Kupferpreis um 3.860 GBP. Seitdem konnte sich das Metall wieder sichtlich erholen und stieg in den Widerstandsbereich um 4.500 GBP an. Dort allerdings verläuft eine mehrjährige Hürde und dürfte für entsprechende Volatilität in diesem Bereich sorgen. Aber auch der übergeordnete Abwärtstrend ist noch intakt und dürfte spätestens bei einem Test dessen wieder für rückläufige Notierungen sorgen. Trotzdem könnte die rasche Erholung an den Aktienmärkten sich schon sehr bald auch auf den Kupferpreis auswirken und ihn mittelfristig entsprechend weiter anschieben. Selbst bei diesem vergleichsweise schwachen Wert scheint eine V-förmige Erholung möglich.

Mittelfristig weiter rauf

Aufgrund der zahlreichen Widerstände zwischen 4.400 und 4.500 GBP sollten Investoren mit einem kurzzeitigen Pullback rechnen. Dabei kann es zeitweise auf ein Niveau von 4.250 GBP abwärts gehen, spätestens ab 4.200 GBP sollten bullische Marktteilnehmer das Ruder wieder übernehmen. Daraus könnte dann eine inverse SKS-Formation hervorgehen, die auf mittelfristiger Basis weitere Long-Investments ermöglicht. Ziele ließen sich anschließend an 4.641 GBP ableiten, darüber an glatt 5.000 GBP, sofern der mittelfristige Abwärtstrend überwunden werden kann. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das ausgewählte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFH631 zurückgegriffen werden. Sollte sich der Kupferpreis jedoch nachhaltig wieder unter 4.200 GBP begeben, würde dies für weitere Abgabebereitschaft der Investoren in den Bereich von 4.060 GBP sprechen. Ob ein Test der Jahrestiefs bei 3.860 GBP dann noch ausbleibt, bleibt abzuwarten.

Kupfer Future (Linienchart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4.500 // 4.650 // 4.753 // 5.000 Unterstützungen: 4.356 // 4.250 // 4.060 // 3.970

Fazit

Die Weltwirtschaft erholt sich wieder, das dürfte auch entsprechend den Kupferpreis beleben. Zuvor allerdings muss ein kurzfristiger Pullback einkalkuliert werden, der idealerweise im Bereich von 4.200 GBP endet und anschließend ein mittelfristiges Long-Engagement zulässt. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFH631 zurückgegriffen werden, mittelfristige Ziele sind im Bereich von 5.000 GBP angesiedelt. Mit einem Zwischenstopp muss um 4.650 GBP gerechnet werden. Entsprechend dürfte sich der Schein auf einen Wert von 10,83 Euroentwickeln. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 4.100 GBP erfordert dagegen einen Ausstiegskurs im Zertifikat bei 2,39 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DFH631 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,02 - 5,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.138,481 US-Dollar Basiswert: Kupfer Future KO-Schwelle: 5.138,481 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 4.484,68 GBP Laufzeit: Open end Kursziel: 10,83 Euro Hebel: 9,8 Kurschance: + 110 Prozent Quelle: DZ Bank

