Kutzers Zwischenruf: Misstrauen der Anleger bleibt – Wird aus dem „V“ ein „W“?

Technische Analysten werden beim Blick auf ihre Charts nervös (200-Tage-Line in Gefahr), Privatanleger sind es längst. Deren Stimmungsindex ist inzwischen auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen durch die Frankfurter Verhaltensökonomen Anfang 2013 gefallen. Dabei hat sich die überwiegende Zahl der zuletzt abgewanderten Optimisten direkt ins Bärenlager begeben. Die Analyse aus dieser Woche zeigt, dass die meisten der befragten Akteure dem jüngsten Bullenmarkt zutiefst misstrauen. Und es gibt einige prominente Fondsmanager, die deswegen den allergrößten Teil der Erholung am Aktienmarkt verpasst haben.

Wenn Sie sich selbst mittel- bis längerfristige Dax-Charts (1 bis 3 Jahre) anschauen, geschätzte Anleger, erkennen Sie gleich den spannenden Moment. Denn die jüngsten Kursrückschläge liefern Experten neuen Stoff für die Diskussion, ob der Aktienmarkt einen rasanten Verlauf nehmen wird, der bildlich einem großen „V“ ähnelt (steil runter, dann steil wieder rauf) oder eher einem mehr oder weniger langgezogenen „W“ (dann würde jetzt ein zweiter Absturz drohen). Wenigstens spielt die Warnung vor einer „L“-förmigen Indexentwicklung derzeit keine Rolle mehr.

Wieso haben Wirtschaft und Börse in den vergangenen Wochen ein ganz unterschiedliches Bild angegeben? Ein großes Investmenthaus beschreibt das zusammenfassend folgendermaßen: Die Konjunkturerwartungen verbessern sich langsamer als die Lockerungen der Corona-Restriktionsmaßnahmen. In einer ersten Phase könnte es - ähnlich wie beim Lockdown, nur in umgekehrter Richtung - zu einer abrupten und möglicherweise kräftigen wirtschaftlichen Erholung kommen. Nach dieser ersten Öffnung ist dann in der zweiten Phase mit der Behebung längerfristiger struktureller Schäden zu rechnen. Das Fazit möchte ich dick unterstreichen: „Alle Prognosen sind derzeit mit größeren Unsicherheiten als sonst behaftet, wobei sowohl Aufwärts- als auch Abwärtspotenzial besteht.“

Abgesehen davon und den sonstigen Mega-Problemen unserer verrückten Welt: Was passiert in der Wirtschaft und mit den Börsen, wenn es zu einer zweiten Pandemie-Welle kommen sollte? Die aktuelle dramatische Ausbreitung des Covid-19-Virus in weiten Regionen außerhalb Europas (z.B. Brasilien) ist eine ernste Warnung!

Deshalb: Werden Sie nicht leichtsinnig, geschätzte Leser, und bleiben Sie gesund!