L&T Technology Services (LTTS) von der Airbus Group als Global Preferred Engineering Supplier ausgewählt

LTTS gewinnt den prestigeträchtigen Auftrag von Airbus EMES3 und wird End-to-End-Engineering-Dienstleistungen für Airbus und sein Ökosystem anbieten

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes globales reines Engineering-Dienstleistungsunternehmen, gab bekannt, dass es im Rahmen seines EMES3-Programms (Strategische Lieferanten für Engineering, Fertigungstechnik und Dienstleistungen) als Global Preferred Engineering Supplier für den europäischen multinationalen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus anerkannt wurde und einen mehrjährigen Vertrag erhalten hat.

Das Ergebnis ist das Ergebnis einer umfassenden Airbus Group-Bewertung der Fähigkeiten und des Fachwissens von LTTS in den Bereichen Engineering, Fertigungstechnik und Kundendienst, die über ein Jahr durchgeführt wurde. Das Engagement umfasst alle Divisionen, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von Airbus.

Mit der EMES3-Auswahl ist LTTS eine langfristige Verpflichtung eingegangen, der Airbus Group erstklassige Technologie und Engineering-Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. LTTS hat auch den Betrieb an den wichtigsten geografischen Standorten von Airbus ausgeweitet. Dazu gehört Toulouse (Frankreich), das bereit ist, das wichtigste F&E-Kompetenzzentrum (CoE, Centre of Excellence) zu werden, das das breite Kundenportfolio von LTTS in der Luft- und Raumfahrt bedient, zusammen mit dem starken Talentpool von LTTS von über 17.000 Ingenieuren, die von Indien aus operieren und konventionelles und digitales Know-how nutzen.

LTTS ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein strategischer Lieferant von Airbus Global und seiner indischen Tochtergesellschaft und bietet Engineering-Dienstleistungen in Branchen wie Engineering, Avionik und Digital an.

Letztes Jahr wurde LTTS auch von Airbus ausgewählt, um im Rahmen des „Skywise Partner Program“ Technologie- und Digital-Engineering-Lösungen für die Skywise-Plattform von Airbus bereitzustellen. Im Rahmen dieses Programms unterstützt LTTS den weltweiten Kundenstamm von Fluggesellschaften von Airbus.

Das Angebot von LTTS für die Luft- und Raumfahrtbranche umfasst ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Dazu gehören Flugzeugstruktur- und Systemdesign, Fertigungstechnik, Avionik und Softwareentwicklung, Flugzeugtriebwerksdesign, ATM-Lösungen sowie Lösungen für Fluggesellschaften und MRO, die von seinem digitalen Lösungsportfolio umfasst werden, das alle Phasen des Flugzeuglebenszyklus abdeckt.

Amit Chadha, CEO und Managing Director bei L&T Technology Services, sagte: „Die Airbus Group ist unser geschätzter Kunde, mit dem wir eine jahrzehntelange Beziehung pflegen, die durch unsere Wahl als EMES3-Lieferant weiter gestärkt wird. Wir freuen uns über die Auswahl und freuen uns auf #EngineeringTheChange für Airbus und sein Ökosystem. Die jüngste Aufstockung ist ein wahres Spiegelbild dafür, dass LTTS eine fokussierte Technologieorganisation mit einer starken Engineering-DNA ist, die von der Muttergesellschaft L&T Group stammt.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 20.100 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 79 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2021). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltts.com/

