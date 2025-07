Der amerikanische Index S&P 500 wird mit dem gut 22-Fachen des Jahresgewinns bewertet. Historisch folgte auf eine so hohe Bewertung immer eine Periode mit unterdurchschnittlichen Renditen.

Wer meine Kolumne kennt, weiß, dass ich unbedingt dafür plädiere, zu investieren und nicht zu spekulieren. Man sollte sich also als Investor betrachten und kalkulieren, ob die zukünftig erwirtschaftete Geld des Unternehmens, in das ich investiere, in einem attraktiven Verhältnis zu dem Preis stehen, den ich heute bezahle.